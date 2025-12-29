Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

泽连斯基抵达海湖庄园 特朗普会前与普京通电话

更新时间：03:51 2025-12-29 HKT
发布时间：03:51 2025-12-29 HKT

乌克兰总统泽连斯基周日抵达美国佛罗里达州海湖庄园，将与美国总统特朗普及高层官员会面，讨论结束俄乌近四年战争的和平方案。

会面前，特朗普与俄罗斯总统普京进行通话。特朗普称这次通话「良好且富有成效」，认为普京对和平谈判非常认真，即使近期俄方对基辅发动攻击，并不代表普京不想和平。他表示，「乌克兰人民希望结束战争，俄罗斯人民也希望结束战争，两国领导人同样希望结束战争」。特朗普并指出，谈判已接近最后阶段，会在与泽连斯基会面后再次与普京通话，推动协议达成。

特朗普与普京通电话，称这次通话「良好且富有成效」。美联社
乌克兰总统泽连斯基与美国总统特朗普会面。美联社
泽连斯基表示，希望会谈能「尽快带来和平」，并指乌克兰与美国团队已就一个20点和平计划进行讨论，今日会议将集中于推进该计划的策略。

新华社报道，特朗普在海湖庄园迎接泽连斯基时表示，围绕结束俄乌冲突的外交努力处于「最后阶段」，但在回答关于他是否预期年内达成协议的提问时说，「我没有最后期限」。

俄罗斯外交政策顾问乌沙科夫表示，通话由特朗普发起，双方讨论了欧盟与乌克兰提出的和平方案，并一致认为临时停火计划可能会延长冲突。乌沙科夫透露，两位领导人会在特朗普与泽伦斯基会晤结束后再次通话。

