意大利拘捕9人 涉以慈善名义筹款金援哈马斯

即时国际
更新时间：23:11 2025-12-28 HKT
发布时间：23:11 2025-12-28 HKT

意大利警方宣布，在反黑手党与反恐部门跨国合作之下，成功破获一个假借慈善名义资助哈马斯的网络，拘捕了9人。

该集团被指在过去2年间，将外界捐赠予人道用途的约700万欧元（约6400万港元），非法挪用并转交哈马斯。被捕者包括意大利巴勒斯坦协会主席哈努恩（Mohammad Hannoun）。

意大利米兰大教堂前的支持巴勒斯坦抗议活动。 新华社
疑犯被指向「位于加沙、巴勒斯坦领土或以色列境内，且由哈马斯拥有、控制或与之有关联的组织」提供约700万欧元资金。

3个组织牵涉在内，71%款项直接资助哈马斯或与哈马斯有关联的实体。部分资金流向「涉嫌参与恐怖攻击的家庭成员」。

