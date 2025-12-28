Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Google拟开放更改Gmail地址 旧电邮仍可收邮件

更新时间：21:24 2025-12-28 HKT
发布时间：21:24 2025-12-28 HKT

自Gmail发布以来，Google就将每个帐户与一个永久电邮地址绑定。用户虽然可以重命名个人资料，但实际的@gmail.com ID始终保持不变。该地址同时用于登录YouTube、Google Drive、Google Photos及其他服务。

年少轻狂乱改名 求职显尴尬

不少港人在十多年前申请Gmail时可能还在读中学，注册时并未细想，采用现在回看感到极度尴尬的ID，例如「ilovejaychou」、「sexybaby」、「love1314」等「MK味」浓郁的字眼，甚至有人随手打一串乱码。踏入社会后，当需要寄送履历表求职或与客户联络时，这些帐号便显得不够专业。

Google允许更改显示名称（Display Name），但关键的电邮地址一直无法变更，有人为免尴尬只能重开新帐号。然而据科技外媒《The Verge》报道，近日Google的支援页面出现新公告，指用户「可以选择将gmail.com结尾的Google帐户电邮地址改成新地址」。

旧址变备用 每年限改一次

更改后，旧email地址不会失效，而是自动转为「备用电邮地址」，用户将可继续收到寄往旧地址的电邮或平台通知。不过，改电邮地址亦有限制，用户每年限改1次，最多可改3次，连同原本的帐号最多可记录4个电邮地址。

目前此功能尚未正式作出新闻发布，拟采用逐步推广形式，若用户在Google帐户「个人资料」→「电邮」→「Google帐户电邮」中未见到「变更」选项，代表暂时未能使用，需待官方全面开放。

