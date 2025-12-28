Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美国男子买枪当圣诞礼物 试射击毙500米外邻家老妇

即时国际
更新时间：16:29 2025-12-28 HKT
发布时间：16:29 2025-12-28 HKT

事发于奥克拉荷马州科曼奇（Comanche），当天老妇在住处前廊和家人一起欢度圣诞，左手还抱着1名婴儿，子弹霎时间从她的右手射入并钻进胸腔，救护人员于下午3时15分许抵达现场，但急救无效，当场宣告死亡。

䦒枪男子亚当斯。 Stephens County Sheriff's Office
受害者家属向警员表示，听到附近有人开了5至7枪左右，死者原本还在说着「看来是有人在圣诞节拿到新枪」，没过多久就突然惨叫一声倒地不起。

Glock 45 手枪。 eu.glock.com
警方展开调查，确认33岁男子亚当斯（Cody Wayne Adams）涉案。他供称自己在后院对着红牛饮料罐试射，警员表示他可能射死了邻居时，他当场情绪崩溃痛哭。执法人员以过失致死罪将其逮捕，法官裁定可以10万美元（约77.8万港元）保释。

