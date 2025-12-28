Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英国人最讨厌的圣诞礼物　马麦酱止汗剂、二手睡衣上榜

即时国际
更新时间：16:00 2025-12-28 HKT
发布时间：16:00 2025-12-28 HKT

英国消费者权益组织「Which?」公布最新调查，约五分之一受访英国人去年圣诞节收到不适用或令人失望的礼物，其中最讨厌的圣诞礼物，马麦酱味止汗剂及「二手睡衣」双双上榜，可见想要赠送对方心仪的礼物并非易事。

英国人圣诞礼物「灾难名单」

「Which?」于今年1月访问逾2,000名当地民众，回顾他们在去年圣诞所收到的礼物。结果发现，21%受访者坦言曾获赠不想要的礼物。最糟糕圣诞礼物包括混合浓郁咸鲜味与高级芳香味的限量版马麦酱味止汗剂、烂椰子和菠萝、二手睡衣，甚至有球迷收到「死对头」球队的书籍；还有一名畏高人士被女儿「贴心」地送上直升机体验之旅。

马麦酱味止汗济令人「闻风丧胆」。 X
马麦酱味止汗济令人「闻风丧胆」。 X

相关阅读：圣诞暴饮暴食︱26岁深圳壮男惊觉变「不举侠」 连续3日饮酒应酬出事？

礼物「出清」直接转赠亲友

对于如何处置不想要的礼物，约三分之一（33%）的人会选择留下来使用，15%则会保留但永远不用；34%人干脆在节日过后会着手「处理」掉这些礼物。较普遍的做法包括转送亲友（12%）、捐赠慈善机构（10%）或放到网上二手市场转售（8%），只有2%人选择直接扔掉，还有1%的人会厚著脸皮把礼物还给送礼者。

「Which?」消费者法律专家韦伯（Lisa Webb）建议送礼时尽量将收据也随附礼物一起交给收礼者，让对方可按需要退货或换货。她指出，虽然多数零售商会在圣诞期间延长退货期限，但网购商品有时只有付款人可办理退款。若网购时勾选「礼物」选项，零售商政策或会容许收礼者自行退换，或以礼品卡或购物礼券代替退款。但用信用卡购买的，通常只能购买方申请退款。

