Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

东京多摩动物园︱欧洲灰狼「逃狱」即时暂停入园 约5小时后捕获

即时国际
更新时间：12:37 2025-12-28 HKT
发布时间：12:37 2025-12-28 HKT

位于日本东京日野市的都立多摩动物园今日（28日）发生狼只逃脱事件。园方急疏散游客并展开搜寻。

多摩动物公园临时休园。Threads @ kata311_run
多摩动物公园临时休园。Threads @ kata311_run

据多摩动物园称，动物园管理员和游客在上午9时半开园后发现灰狼逃脱，上午11时左右暂停了新游客入园，同时指示游客待在安全区域。园方在X平台发文表示：「园内有狼逃脱。为了确保安全，目前已经暂停入园。已经在园内的游客，请前往正门前集合，或留在餐厅、树熊商店等建筑物内的安全场所。请遵从工作人员指示，冷静行动。」

出动直升机助搜寻

截至下午1时30分，这则贴文已突破1000万次浏览，留言数超过800则，网友纷纷表示关切。

多摩动物公园饲养两只狼。 ameblo.jp/tatemeoyaji2011
多摩动物公园饲养两只狼。 ameblo.jp/tatemeoyaji2011

住在附近的网友说：「原来一直看到直升机在盘旋，是因为这件事情，希望能快点找到。」还有人说：「我还以为是愚人节玩笑呢」、「希望人和狼都不要有事」。还有网友担心说，「为了采访而出现的直升机愈来愈多，希望不要刺激到逃脱的狼」。

多摩动物公园饲养两只狼，经确认，其中一只仍在展示区，走失的灰狼则躲在园内灌木丛中。兽医准备麻醉枪和网子，于下午2时20分左右，在狼笼东北方直线距离约400米一个名为「观察中心」的设施附近将其捕获，无人受伤。

园方随即在园内广播已将灰狼捕获的消息，游客纷纷拍掌，以示松一口气。

根据官方网站资料，多摩动物公园于1958年开园，饲养来自国内外约260种动物。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
旅游
20小时前
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
好去处
20小时前
45岁「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 产后老公消失几乎痛晕家中 曾流产4次极坎坷
45岁「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 产后老公消失几乎痛晕家中 曾流产4次极坎坷
影视圈
6小时前
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
创科资讯
15小时前
张学友双手出现离奇状况？近2年半唱逾300场惹健康隐忧
张学友双手出现离奇状况？近2年半唱逾300场惹健康隐忧
影视圈
2025-12-27 11:00 HKT
有网民发现一间日式连锁面包店的职员在公厕内清洗面包夹。
连锁面包店职员公厕洗面包夹 网民怒轰宁愿唔洗 店方回应指严重违反指引
社会
19小时前
连锁酒楼早茶大劈价！鲮鱼粥/腊味肉饼煲仔饭 $8.8 星期一至日供应
连锁酒楼早茶大劈价！鲮鱼粥/腊味肉饼煲仔饭$8.8 星期一至日供应
饮食
2025-12-27 10:00 HKT
台湾宜兰7级地震｜港逾百市民报告震感 网民涌天文台FB讲经历 旺角吊灯摇晃 土瓜湾似火车经过门窗都震
01:45
台湾宜兰7级地震｜港逾百市民报告震感 网民涌天文台FB讲经历 旺角吊灯摇晃 土瓜湾似火车经过门窗都震｜Juicy叮
时事热话
5小时前
TVB「最强小三」意外春光乍泄  32岁庆生被对准丰满胸部拍摄  家底丰厚住半亿豪宅
TVB「最强小三」意外春光乍泄  32岁庆生被对准丰满胸部拍摄  家底丰厚住半亿豪宅
影视圈
19小时前
长者餐饮优惠2025｜48大长者咭+乐悠咭折扣 连锁快餐免费小食/火锅放题减$110/酒楼$2茶钱+免加一
长者餐饮优惠2025｜48大长者咭+乐悠咭折扣 连锁快餐免费小食/火锅放题减$110/酒楼$2茶钱+免加一
饮食
5小时前