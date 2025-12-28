东京多摩动物园︱欧洲灰狼「逃狱」即时暂停入园 约5小时后捕获

位于日本东京日野市的都立多摩动物园今日（28日）发生狼只逃脱事件。园方急疏散游客并展开搜寻。

多摩动物公园临时休园。Threads @ kata311_run

据多摩动物园称，动物园管理员和游客在上午9时半开园后发现灰狼逃脱，上午11时左右暂停了新游客入园，同时指示游客待在安全区域。园方在X平台发文表示： 「园内有狼逃脱。为了确保安全，目前已经暂停入园。已经在园内的游客，请前往正门前集合，或留在餐厅、树熊商店等建筑物内的安全场所。请遵从工作人员指示，冷静行动。」

出动直升机助搜寻

截至下午1时30分，这则贴文已突破1000万次浏览，留言数超过800则，网友纷纷表示关切。

多摩动物公园饲养两只狼。 ameblo.jp/tatemeoyaji2011

住在附近的网友说：「原来一直看到直升机在盘旋，是因为这件事情，希望能快点找到。」还有人说：「我还以为是愚人节玩笑呢」、「希望人和狼都不要有事」。还有网友担心说，「为了采访而出现的直升机愈来愈多，希望不要刺激到逃脱的狼」。

多摩动物公园饲养两只狼，经确认，其中一只仍在展示区，走失的灰狼则躲在园内灌木丛中。兽医准备麻醉枪和网子，于下午2时20分左右，在狼笼东北方直线距离约400米一个名为「观察中心」的设施附近将其捕获，无人受伤。

园方随即在园内广播已将灰狼捕获的消息，游客纷纷拍掌，以示松一口气。

根据官方网站资料，多摩动物公园于1958年开园，饲养来自国内外约260种动物。