以色列破天荒承认索马里兰 多国谴责

以色列上周五破天荒承认位于非洲的索马里兰为「独立主权国家」，并签署协议建立外交关系。上世纪90年代，索马里兰宣布脱离索马里独立，但一直未得到国际社会承认。索马里政府强调，索马里兰是其领土不可分割的一部分。埃及、土耳其、沙特阿拉伯、约旦等国家以及非洲联盟、阿拉伯国家联盟、海湾阿拉伯国家合作委员会等国际组织谴责以色列此举。

料出于战略考量

分析员认为，以色列承认索马里兰具有战略考量。以色列国家安全研究所上月报告说：「以色列基于多重战略考量在红海地区需要盟友，其中包括未来可能对胡塞武装采取行动。」胡塞武装是获得伊朗支持的也门叛军。索马里兰位于亚丁湾战略要地，拥有自己的货币、护照与军队，但自1991年宣告脱离索马里独立以来，长期处于国际孤立状态。

由于缺乏国际承认，索里利兰在获得外国贷款、援助与投资方面受限，仍极度贫困。内陆国家埃塞俄比亚与索马里兰去年达成协议，租用一段海岸线以取得港口和军事基地使用权，此举激怒索马里。以色列成为全球第一个承认索马兰主权独立的国家后，特朗普说，美国暂时不会跟进，他还需要进一步「研究」。