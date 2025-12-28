Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李小龙迷仰光开馆教功夫

2025-12-28
2025-12-28

在缅甸大城仰光一间简陋的中国武术训练馆里，孩子们赤着脚在地板上翻滚、踢腿，神情专注。在这里，功夫不仅仅是一项体育锻炼，更是增强自律、自信、毅力的课程。武馆的教头是66岁的吴钦貌奈，他也是这间Golden Jet Myanmar武馆的创办人。46年来，他一直致力于教授中国武术，这源于他青少年时期就深深迷恋李小龙电影。

吴钦貌奈对新华社说：「那时候，李小龙的电影非常流行，我看了很多他的电影，也想学习武术。」这逐渐演变成他毕生的使命。如今，吴钦貌奈每周五天教授儿童和成人功夫，他坚信功夫不仅能强身健体，更能塑造品格，说：「基础阶段通常需要一年左右的时间。如果他们打好了基础，剩下的就容易了。」

纪律是他教学的核心。他说，武术能帮助年轻人避开不良习惯，培养自律和自控能力。他的学生大多是儿童，有些学生全年都来上课，有些学生则只在学校假期来。14岁的Hnin Thazin Phyo已经在该中心训练了9年，她现在可以举起重物，轻松爬梯，并自信地完成各种体力劳动。她希望将来成为一名武术教练，并梦想去中国留学。

