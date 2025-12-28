AI抢饭碗？︱英年轻人掀学技工潮 18岁女孩读水喉课程求安稳

人工智能（AI）的快速发展正对劳动力市场产生变革性的影响，甚至正在取代人类工作。英国一些年轻人担心AI抢饭碗，改学技工专业。例如18岁女孩亚罗申科，便在伦敦西敏市学院（CWC）修读水喉工课程，同越来越多的英国及其他地区年轻人一样，她希望借此找到一份长期稳定的工作。她相信「AI不会取代这个行业」。

人们普遍认为，与蓝领相比，白领工作更易受到AI及自动化的冲击。英国特许人事发展协会（CIPD）上月进行的一项调查显示，六分一的雇主预计未来12个月内，会因使用AI工具而减少人手。来自乌克兰的女孩亚罗申科在伦敦西敏市学院（CWC）修读水喉工课程，她认为AI用途广泛，但无法取代需要人手操作的水喉工。

过去，许多人因为水管工的体力要求以及对电工、木工、焊接等行业挥之不去的偏见，而对它们敬而远之，但她亚罗申科相信AI无法取代水喉工、电工，「我们肯定会使用AI，但有些特殊工作只有人类才能完成」。

特殊工作只有人类能完成

西敏市学院是进修培训机构，而非大学。过去三年，该校工程、建筑、建筑环境专业的入学人数增加了9.6%，机构行政总裁戴维斯认为AI的蓬勃发展，加上学生担忧大学债务，推动技工型学科需求显著增加。受AI浪潮及大学学费高昂影响，一些英国年轻人选择放弃升读大学。根据英国高等教育统计局的数据显示，英国大学2023-2024学年的本科入学人数略有下降，较前一学年下跌1.1%，为近十年首见。

英国工会联盟（TUC）8月的民调显示，在2600名受访成年人中，超过半数担心AI对他们的工作产生影响，其中25至35岁的人群尤其担忧。伦敦国王学院的AI研究员蒂塞林克说：「现在很多年轻人都很焦虑，担心他们的工作会被自动化取代。」他在10月发表的研究显示，因AI导致的裁员中，初级职位受到的影响最大，让年轻人在职业生涯中难以站稳脚跟。其他院校也报告了类似的趋势变化。

建筑酒店服务等课程受欢迎

伦敦首都城市学院（Capital City College）行政总裁乔伊斯表示，该校建筑、水喉、酒店服务等课程正吸引越来越多学生的兴趣，「这表明技术专业人士的价值受到更多人重视」。她补充说，对部分人而言，当学徒可能比获得学位带来更丰厚的回报。

根据英国国家统计局数据，当地水喉工年均收入为37881英镑（39.7万港元），熟练的建筑和建造业工人的年均收入约为35764镑（37.5万港元)。戴维斯补充，技术型行业有更多机会自主创业，提升收入潜力。亚罗申科说，技术型工作另一优势在于现有劳动力逐渐老化，预期对新一代技术工人的需求持续旺盛。她补充说，选择培训机构而非大学，是因为她想尽快获得「实际工作」经验。AI研究员蒂塞林克认为，水喉工是一项精密的工作，短期内机械无法完全胜任。戴维斯更笑言，至今未见有机械愿意「把手伸入厕所疏通」。