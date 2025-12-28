Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

韩网「呻穷挑战」图文实际疯狂炫富 网友批嘲弄穷人

即时国际
更新时间：00:20 2025-12-28 HKT
发布时间：00:20 2025-12-28 HKT

近期有韩国网友在社交平台Threads发起「穷困挑战」，文字描述「生活拮据」、「令人厌烦的穷困」，附上的却是炫富照片，展示名车、豪宅泳池、昂贵名牌包与大叠现金等。此现象迅速在社交平台扩散，引发网友与艺人两极评论。

南韩网民「穷困挑战」贴图显示大叠现钞压即食面盖。 Threads
南韩网民「穷困挑战」贴图显示大叠现钞压即食面盖。 Threads

韩媒报道，其中一名网民写道：「令人厌烦的穷困，今天又只有这么一餐。」照片拍下他吃的是即食面，用来压碗盖的一大叠5万韩圜纸钞却是面碗的3倍高。另一人自称生活困难，晒图却是名牌手袋皮夹与香水。

南韩网民「穷困挑战」称只能吃面和紫菜饭卷，配文却提到坐飞机头等舱。 Threads
南韩网民「穷困挑战」称只能吃面和紫菜饭卷，配文却提到坐飞机头等舱。 Threads

有网友宣称坐飞机头等舱「却只能吃即食面和紫菜饭卷」；还有人在保时捷驾驶座拍摄名表，声称「穷困到连加油的钱都没有。」有人在豪宅泳池中嬉戏，表示「没钱去游泳池，只好在家里玩」。

穷得只剩下钱

部分网友批评，真正在贫困中成长的人，一辈子都无法忘记那种阴影和创伤，指相关贴文「简直是在嘲弄他们」、「贫穷不是拿来开玩笑的题材」。也有人指出这种挑战凸显社会对经济能力的过度重视，「更显精神上的的贫困」。

南韩网民「穷困挑战」实则炫富。 Threads
南韩网民「穷困挑战」实则炫富。 Threads

韩国男团「神话」成员金烔完在社交媒体上表达立场，忆述自己曾与母亲住在半地下室，强调对穷困一词非常敏感。他呼吁尊重那些真正生活拮据的人：「这看似是自嘲，实际上是在把他人的创伤当作用来嘲讽的道具！有些话，即便是为了搞笑，也不应该说出来」。

南韩网民「穷困挑战」晒名牌手袋和香水。 Threads
南韩网民「穷困挑战」晒名牌手袋和香水。 Threads

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
有网民发现一间日式连锁面包店的职员在公厕内清洗面包夹。
连锁面包店职员公厕洗面包夹 网民怒轰宁愿唔洗 店方回应指严重违反指引
社会
5小时前
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
旅游
6小时前
张学友双手出现离奇状况？近2年半唱逾300场惹健康隐忧
张学友双手出现离奇状况？近2年半唱逾300场惹健康隐忧
影视圈
14小时前
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
创科资讯
1小时前
60岁谷德昭撑拐杖继续暴瘦 现身红馆双颊严重凹陷相貌骤变 女友相恋18年不离不弃
60岁谷德昭撑拐杖继续暴瘦 现身红馆双颊严重凹陷相貌骤变 女友相恋18年不离不弃
影视圈
9小时前
连锁酒楼早茶大劈价！鲮鱼粥/腊味肉饼煲仔饭 $8.8 星期一至日供应
连锁酒楼早茶大劈价！鲮鱼粥/腊味肉饼煲仔饭$8.8 星期一至日供应
饮食
15小时前
警员到场调查。杨伟亨摄
珍惜生命│31岁男疑被骗走10万意难平 宝达商场平台堕下送院不治
突发
12小时前
饮茶点心「呃秤」引热议 份量变少4粒变3粒 肠粉呃得最蛊惑 网民点出一问题更劳气
饮茶点心「呃秤」引热议 份量变少4粒变3粒 肠粉呃得最蛊惑 网民点出一问题更劳气
饮食
11小时前
走廊大战︱业主批邻居摆杂物嬲爆 「绝招」挂爷爷遗照抗衡
走廊大战︱业主批邻居摆杂物嬲爆 「绝招」挂爷爷遗照抗衡
即时中国
18小时前
TVB「最强小三」意外春光乍泄  32岁庆生被对准丰满胸部拍摄  家底丰厚住半亿豪宅
TVB「最强小三」意外春光乍泄  32岁庆生被对准丰满胸部拍摄  家底丰厚住半亿豪宅
影视圈
6小时前