特泽会｜泽连斯基先往加拿大晤卡尼 与欧洲盟友连线

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）预计周日与美国总统特朗普（Donald Trump）会面。他表示，前往美国中途将在加拿大停留，先与加拿大总理卡尼会面，并与欧洲国家领导人线上对话。

拒绝在俄乌克兰人参与命运公投

泽连斯基表示，乌克兰有其红线，但也肯定可以达成妥协。他早前提到可以将停火条件交由全国公投决定，「但在目前的安全情势下，乌克兰无法举行全民公投，需要强而有力的安全保障，需要更多防空导弹。」此名，他指普京要求在俄乌克兰人也一起参加投票，将使选举失去合法性。

特朗普周日将在佛州棕榈滩（Palm Beach）的海湖庄园（Mar-a-Lago）接见泽连斯基，俄乌和平协议将会是双方关注的重点。白宫指出，「特泽会」预计在当地时间周日下午3时（香港周一凌晨4时）举行。