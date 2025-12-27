Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大阪难波本通休旅车横扫行人路数十米 3人轻伤

即时国际
更新时间：17:39 2025-12-27 HKT
发布时间：17:39 2025-12-27 HKT

日本大阪难波站附近主要干道御堂筋前发生车撞行人的意外，3人轻伤送院，包括一名未满10岁的女童。

日本放送协会（NHK）架设在大阪市中央区一栋建物上的摄影机拍摄到事发现场，一辆黑色休旅车停在交叉路口，车辆前半部铲上行人路。周边的树也被撞倒。

相关新闻：日本群马县逾60车串烧烈燄冲天 酿2死26伤疑路面结冰引惨剧︱有片

大阪难波本通休旅车横扫行人路数十米，3人轻伤。 X@yuma_1892
大阪难波本通休旅车横扫行人路数十米，3人轻伤。 X@yuma_1892
大阪难波本通休旅车横扫行人路数十米，3人轻伤。 X@yuma_1892
大阪难波本通休旅车横扫行人路数十米，3人轻伤。 X@yuma_1892
大阪难波本通休旅车横扫行人路数十米，3人轻伤。 X@yuma_1892
大阪难波本通休旅车横扫行人路数十米，3人轻伤。 X@yuma_1892

相关新闻：日本静冈县工厂发生挥刀伤人、喷洒不明液体案 15人受伤

据报道，这辆车在行人路前进了数十米才停下来。目击者讥巳：「车子斜著撞了过来，撞倒了一棵树。我当时离车子2米多远，所以没事，但周围人很多，有些人躺在地上。」

事发位置处于闹区，加上今天正逢假日，人潮众多。消防单位指出，伤者分别为是30余岁男子、20余岁男子及一名未满10岁的女童，3人伤势轻微。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
张学友双手出现明显离奇状况？  或预示肝胆功能出问题  近2年半唱逾300场惹健康隐忧
张学友双手出现明显离奇状况？  或预示肝胆功能出问题  近2年半唱逾300场惹健康隐忧
影视圈
7小时前
60岁前TVB「当家花旦」惊见暴瘦 美好身段彻底消失跟同性举止暧昧 近10年一直单身
60岁前TVB「当家花旦」惊见暴瘦 美好身段彻底消失跟同性举止暧昧 近10年一直单身
影视圈
9小时前
有网民发现一间日式连锁面包店的职员在公厕内清洗面包夹。
连锁面包店职员公厕洗面包夹 网民怒轰宁愿唔洗 店方回应指严重违反指引
社会
3小时前
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
影视圈
2025-12-26 12:06 HKT
专家分析长者性需求被忽视。中新社
高龄HIV︱北京8旬翁与保母发生性关系染病 专家：长者性需求被忽视
即时中国
6小时前
「十亿女友」陈庭欣身份被动摇？缺席男友生日会关系成谜 曾表明唔恨做人妻：唔喺我人生top 5
「十亿女友」陈庭欣身份被动摇？缺席男友生日会关系成谜 曾表明唔恨做人妻：唔喺我人生top 5
影视圈
8小时前
走廊大战︱业主批邻居摆杂物嬲爆 「绝招」挂爷爷遗照抗衡
走廊大战︱业主批邻居摆杂物嬲爆 「绝招」挂爷爷遗照抗衡
即时中国
11小时前
内地电商攻港｜廉价姜蒜葱照免运 本地街市档主苦苦支撑：越做越缩！
02:02
内地电商攻港｜廉价姜蒜葱照免运 本地街市档主苦苦支撑：越做越缩！
突发
10小时前
佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2
佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2
饮食
2025-12-26 13:14 HKT
连锁酒楼早茶大劈价！鲮鱼粥/腊味肉饼煲仔饭 $8.8 星期一至日供应
连锁酒楼早茶大劈价！鲮鱼粥/腊味肉饼煲仔饭$8.8 星期一至日供应
饮食
8小时前