日本大阪难波站附近主要干道御堂筋前发生车撞行人的意外，3人轻伤送院，包括一名未满10岁的女童。

日本放送协会（NHK）架设在大阪市中央区一栋建物上的摄影机拍摄到事发现场，一辆黑色休旅车停在交叉路口，车辆前半部铲上行人路。周边的树也被撞倒。

相关新闻：日本群马县逾60车串烧烈燄冲天 酿2死26伤疑路面结冰引惨剧︱有片

大阪难波本通休旅车横扫行人路数十米，3人轻伤。 X@yuma_1892

大阪难波本通休旅车横扫行人路数十米，3人轻伤。 X@yuma_1892

大阪难波本通休旅车横扫行人路数十米，3人轻伤。 X@yuma_1892

相关新闻：日本静冈县工厂发生挥刀伤人、喷洒不明液体案 15人受伤

据报道，这辆车在行人路前进了数十米才停下来。目击者讥巳：「车子斜著撞了过来，撞倒了一棵树。我当时离车子2米多远，所以没事，但周围人很多，有些人躺在地上。」

事发位置处于闹区，加上今天正逢假日，人潮众多。消防单位指出，伤者分别为是30余岁男子、20余岁男子及一名未满10岁的女童，3人伤势轻微。