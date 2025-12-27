以色列承认索马里兰共和国 撼动地缘政治 特朗普：美暂不跟随

以色列周五（26）宣布，承认非洲索马里兰共和国（Republic of Somaliland）为独立主权国家，成为首个承认索马里兰的联合国成员国。在此之前，仅有台湾与索马里兰建立外交关系。以色列此举可能重塑区内政治格局，并考验索马里长期以来反对分离主义的立场。美国总统特朗普表示，美国暂时不会跟随，他还需要进一步「研究」。

之前仅与台湾建交

以色列总理内塔尼亚胡表示，以色列将与索马里兰共和国在农业、医疗、科技与经济等领域立即展开合作。他在声明中祝贺索马里兰总统阿卜杜拉希，赞扬对方的领导能力，并邀请他访问以色列。

以色列总理内塔尼亚胡宣布，承认索马里兰共和国为独立主权国家。路透社

索马里兰总统阿卜杜拉希希望以色列的承认可鼓励更多国家跟随。路透社

索马里兰位于非洲东北部非洲之角，位处亚丁湾沿岸。法新社

特朗普表示，美国暂时不会跟随以色列的决定。路透社

内塔尼亚胡指出，这项宣示符合由美国总统特朗普倡议并签署的《亚伯拉罕协议》精神。《亚伯拉罕协议》是2020年在特朗普第一个任期内促成，内容包括以色列与阿联酋及巴林正式建立外交关系，之后亦有其他国家陆续加入。

阿卜杜拉希发声明表示，索马里兰将加入《亚伯拉罕协议》，并称此举是迈向区域与全球和平的重要一步。索马里兰希望，以色列的承认可鼓励更多国家跟随，进一步提升其国际地位及进入国际市场的能力。

索马里强烈谴责以色列

索马里总理办公室发表声明，强烈谴责以色列的行动，称其为「非法举动」，是对索马里主权的「蓄意攻击」，重申拒绝任何对索马里兰的承认。声明称，将「采取一切必要的外交、政治与法律手段，捍卫国家主权、领土完整以及国际公认的边界」。

各国外长亦谴责以色列承认索马里兰，重申全力支持索马里国家统一及领土完整，并警告承认分离地区将对国际和平及安全构成威胁。

非洲联盟拒承认

非洲联盟也拒绝承认索马里兰。非盟委员会主席表示，非盟对索马里统一与领土完整的承诺「毫不动摇」，并警告此类行动可能破坏整个非洲大陆的和平与稳定。

索马里兰位于非洲东北部非洲之角，位处亚丁湾沿岸，面积17.7万平方公里，1884至1960年受英国保护，1960年6月26日脱离英国独立，5天后即与南方的意属索马里兰合并成索马里共和国。索马里1991年陷入内战后，索马里兰即宣布独立，一直享有实质自治，局势相对和平与稳定，30多年来一直争取国际承认。

2020年，台湾与索马里兰政府建交，并互设官方代表机构，名称分别为台湾代表处与索马里兰代表处。