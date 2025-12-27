暴风雪袭美东 9000航班取消或延误 纽约严阵以待

美国东北部在圣诞假期旅游高峰之际迎来强烈冬季风暴，恶劣天气瘫痪空中交通，全美9000架次航班被迫取消或延误，多座机场陷入混乱。航空公司及政府均呼吁旅客提前掌握航班动态，并避免不必要的外出行程。

纽约或有10吋降雪量

美国最大城市纽约预计气温会降至冰点以下，整夜降雪量或多达10吋，且寒冷天气将会持续至周末。纽约至少有785班机取消。

美国航空公司近万航班因暴风雪延误或取消。法新社

市政府出动铲雪车清理积雪。法新社

纽约出动工人铲雪。路透社

纽约工人忙于清理积雪。路透社

根据航班追踪网站FlightAware统计，截至周五晚间，全美已有约1600架航班取消，另有超过7400架次延误。

受影响最严重的机场集中在纽约都会区，包括甘迺迪国际机场、纽瓦克自由国际机场与拉瓜地亚机场；波士顿、芝加哥以及加拿大多伦多的航班也同样受到波及。

呼吁民众避免出门

气象局已发布冬季风暴警报，各大机场也透过社交平台提醒旅客，务必即时向航空公司确认航班状况，地方政府同步提高警戒，纽约州政府表示，民众应避免非必要移动，若必须出门，务必提前规划、放慢行程并预留充足时间。

这是纽约市本季第二波显著降雪，市长亚当斯呼吁开车上班的市民提早返家或改搭大众运输，市政府已部署铲雪车，准备展开清除作业，盼降低暴风雪对城市运作与返乡旅客的冲击。

美国国家气象局预测，大湖区北部将有降雪，暴风中心会逐渐转向东北部。气象局警告：「假日返乡旅客行车将非常危险。」

加州强烈风暴增至4死

加州则连续高强度降雨引发多宗山洪、泥石流和城市内涝灾害，目前死亡人数已增至4人，多条高速公路交通中断。

位于加州东部、毗邻内华达州的死亡谷国家公园，截至26日上午，近几日降水量已达10.16毫米，几乎是当地12月份历史平均降雨总量的2倍。

死亡谷或因洪水关闭

死亡谷是北美大陆最炎热和最干燥的地方，工作人员正清理道路并警告说，风暴造成的洪水可能导致该公园关闭。