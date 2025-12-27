泰柬冲突 | 两国防长签署停火协议 今午12时起生效

泰国和柬埔寨边境冲突持续多日，造成大量伤亡和流离失所。两国防长周六（27日）在泰国尖竹汶府边境口岸就停火问题签署协议，同意自当天中午12时起正式停火。

当地时间10时19分许，泰国国防部长纳塔蓬与柬埔寨副首相兼国防大臣迪西哈在有关协议上签字。协议签署完成后，柬方代表团通过跨境桥回到柬方一侧。

柬泰召开边界总委员会部长级会议。新华社

泰柬防长签署协议后握手。法新社

泰国F-16战机在柬埔寨边境投下炸弹，引发爆炸。X@MechDara1

让边境居民尽快重返家园

纳塔蓬与迪西哈当天分别率团抵达尖竹汶府班帕加边境检查站，并召开柬泰边界总委员会部长级会议，双方于会中签署关于落实停火安排的联合声明。

两国国防部长在联合声明中表示：「双方同意维持目前的部队部署，不再进行进一步调动。」

停火内容包括所有类型的武器，涵盖所有情况下所有地区所有地点对平民、民用设施和基础设施以及双方军事目标的攻击。声明还表示，双方同意冻结所有军队调动，让边境地区平民尽快返回家园，双方也同意在扫雷和打击网络犯罪方面合作。

历时20天冲突酿逾百死 100万人流离失所

迪西哈在社交媒体上发声明称：「任何增兵都将加剧紧张局势，并对解决局势的长期努力产生负面影响。」

这项停火协议结束了两国持续20天的边境冲突，这场冲突已造成至少101人死亡，双方约有100万人流离失所。

不过，就在部长级会议召开前夕，边境局势依旧紧绷。周六上午约7时30分左右，泰国军方出动战机，于卜迭棉芷省省会是士分市一带投下多枚炸弹，该地点位于柬埔寨境内约60公里处。

曾签停火协议 但很快破裂

同一时间，柬埔寨多地也遭到泰军炮击，情势一度紧张。

此前，东盟外长召开紧急会议，宣布举行为期3天的边界谈判。美国、中国和马来西亚也敦促交战双方恢复停火。这3个国家曾斡旋达成停火协议，结束了7月持续5天的致命冲突，但停火协议很快就破裂。