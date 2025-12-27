中日交恶影响经济 近铁百货社长：中国顾客减少 关注春节动向

日本传媒报道，中日两国关系恶化对经济投下的阴影正在加深，日本的百货行业已受到影响。近铁百货店社长梶间隆弘日前接受共同社访问时证实，进入12月后，中国顾客减少，将关注春节动向。

上月7日，日本首相高市早苗在国会答辩中称，「台湾有事」在特定情况下可能构成日本可行使集体自卫权的「存亡危机事态」。有关言论随即引发中日关系恶化，中国政府从11月14日开始提醒本国国民避免前往日本。

高市早苗在国会答辩的「台湾有事」言论引发中日关系急速恶化。新华社

中日两国关系恶化对经济投下的阴影正在加深，中国游客数量大减。路透社

日本百货业指，中国顾客减少，将关注春节动向。路透社

近铁百货店社长梶间隆弘证实，进入12月后，中国顾客减少，将关注春节动向。近铁百货官网

以团队游客为中心影响显现

自发布提醒以来的两周时间，似乎对11月整体数据形成了明显拖累。而明年2月即将迎来众多中国游客访日的春节长假，但两国关系没有改善的迹象。瑞穗研究与技术公司的经济学家东深泽武史认为，访日消费可能要到2026年底前后才能恢复常态。

近铁百货店社长梶间隆弘分析称，围绕高市早苗涉台国会答辩，以团队游客为中心影响显现，表示「到春节将关注情况」。

访日中国客消费下降

他称，进入12月后中国顾客减少，指中国顾客购买免税品的件数和销售金额截至15日，均比上年同期减少。

据日经中文网报道，中国政府在11月发出的避免赴日提醒产生了影响，来自中国的访日游客的消费正在下降。

信用卡交易大减

三井住友信用卡公司按照国家和地区划分的调查显示，11月的信用卡交易额同比减少8%，时隔2个月转为负增长。

日本百货店的免税销售额也开始减少，三井住友信用卡通过数据分析服务Custella分析了访日游客的支付动向。

调查以10个国家和地区及「其他」为对象，总交易额同比增加了22%。增长的有美国、澳洲及台湾等7个国家和地区，平均增长率为29%。减少的有中国大陆、香港（微减）、泰国（减少4%）这3个国家和地区。

日百货行业受到影响

另外，从主要百货公司12月1至14日的免税销售额来看，大丸松坂屋百货同比下降9.4%，高岛屋下降9.8%，三越伊势丹则下降约2成。高岛屋表示，若仅限中国顾客，降幅高达23.9%，并称「避免赴日提醒的影响已经显现，年初以后也将持续密切关注相关动向」。

从大丸松坂屋来看，按11月和12月比较免税销售额的同比增减率，中国顾客销售份额较高的神户店和大阪心斋桥店的减少幅度较大。

