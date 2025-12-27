Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日交恶影响经济 近铁百货社长：中国顾客减少 关注春节动向

即时国际
更新时间：12:31 2025-12-27 HKT
发布时间：12:31 2025-12-27 HKT

日本传媒报道，中日两国关系恶化对经济投下的阴影正在加深，日本的百货行业已受到影响。近铁百货店社长梶间隆弘日前接受共同社访问时证实，进入12月后，中国顾客减少，将关注春节动向。

上月7日，日本首相高市早苗在国会答辩中称，「台湾有事」在特定情况下可能构成日本可行使集体自卫权的「存亡危机事态」。有关言论随即引发中日关系恶化，中国政府从11月14日开始提醒本国国民避免前往日本。

高市早苗在国会答辩的「台湾有事」言论引发中日关系急速恶化。新华社
高市早苗在国会答辩的「台湾有事」言论引发中日关系急速恶化。新华社
中日两国关系恶化对经济投下的阴影正在加深，中国游客数量大减。路透社
中日两国关系恶化对经济投下的阴影正在加深，中国游客数量大减。路透社
日本百货业指，中国顾客减少，将关注春节动向。路透社
日本百货业指，中国顾客减少，将关注春节动向。路透社
近铁百货店社长梶间隆弘证实，进入12月后，中国顾客减少，将关注春节动向。近铁百货官网
近铁百货店社长梶间隆弘证实，进入12月后，中国顾客减少，将关注春节动向。近铁百货官网

以团队游客为中心影响显现

自发布提醒以来的两周时间，似乎对11月整体数据形成了明显拖累。而明年2月即将迎来众多中国游客访日的春节长假，但两国关系没有改善的迹象。瑞穗研究与技术公司的经济学家东深泽武史认为，访日消费可能要到2026年底前后才能恢复常态。

近铁百货店社长梶间隆弘分析称，围绕高市早苗涉台国会答辩，以团队游客为中心影响显现，表示「到春节将关注情况」。

访日中国客消费下降

他称，进入12月后中国顾客减少，指中国顾客购买免税品的件数和销售金额截至15日，均比上年同期减少。

据日经中文网报道，中国政府在11月发出的避免赴日提醒产生了影响，来自中国的访日游客的消费正在下降。

信用卡交易大减

三井住友信用卡公司按照国家和地区划分的调查显示，11月的信用卡交易额同比减少8%，时隔2个月转为负增长。

日本百货店的免税销售额也开始减少，三井住友信用卡通过数据分析服务Custella分析了访日游客的支付动向。

调查以10个国家和地区及「其他」为对象，总交易额同比增加了22%。增长的有美国、澳洲及台湾等7个国家和地区，平均增长率为29%。减少的有中国大陆、香港（微减）、泰国（减少4%）这3个国家和地区。

日百货行业受到影响

另外，从主要百货公司12月1至14日的免税销售额来看，大丸松坂屋百货同比下降9.4%，高岛屋下降9.8%，三越伊势丹则下降约2成。高岛屋表示，若仅限中国顾客，降幅高达23.9%，并称「避免赴日提醒的影响已经显现，年初以后也将持续密切关注相关动向」。

从大丸松坂屋来看，按11月和12月比较免税销售额的同比增减率，中国顾客销售份额较高的神户店和大阪心斋桥店的减少幅度较大。
 

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
影视圈
2025-12-26 12:06 HKT
60岁前TVB「当家花旦」惊见暴瘦 美好身段彻底消失跟同性举止暧昧 近10年一直单身
60岁前TVB「当家花旦」惊见暴瘦 美好身段彻底消失跟同性举止暧昧 近10年一直单身
影视圈
4小时前
内地电商攻港｜廉价姜蒜葱照免运 本地街市档主苦苦支撑：越做越缩！
内地电商攻港｜廉价姜蒜葱照免运 本地街市档主苦苦支撑：越做越缩！
突发
5小时前
有片｜日本群马县30车串烧大车祸 烈燄冲天酿1死20伤 疑暴雪路面结冰引惨剧
00:53
有片｜日本群马县30车串烧大车祸 烈燄冲天酿1死20伤 疑暴雪路面结冰引惨剧
即时国际
2小时前
李龙基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻状态被揭盅结局神逆转 「爷孙恋」随时玩完
01:42
李龙基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻状态被揭盅结局神逆转 「爷孙恋」随时玩完
影视圈
19小时前
走廊大战︱业主批邻居摆杂物嬲爆 「绝招」挂爷爷遗照抗衡
走廊大战︱业主批邻居摆杂物嬲爆 「绝招」挂爷爷遗照抗衡
即时中国
6小时前
发生于今年8月的元朗洪水桥弃尸谋杀案，再多12人落网。资料图片
洪水桥谋杀案｜再多12人落网 两男深圳湾过关就擒 累计27人被捕
突发
12小时前
75岁《欢乐今宵》主持过感动圣诞  跟曾失联7年女儿翘手亲密过节  51岁女儿两度离婚撞样盖鸣晖
75岁《欢乐今宵》主持过感动圣诞  跟曾失联7年女儿翘手亲密过节  51岁女儿两度离婚撞样盖鸣晖
影视圈
17小时前
佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2
佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2
饮食
2025-12-26 13:14 HKT
77岁「狗血剧女王」惊传急性心衰竭离世 死讯封锁9日才公开 女星挑战18禁尺度令人难忘
77岁「狗血剧女王」惊传急性心衰竭离世 死讯封锁9日才公开 女星挑战18禁尺度令人难忘
影视圈
14小时前