游日注意：日本出境税明年7月起上调 由1000增至3000日圆

即时国际
更新时间：11:40 2025-12-27 HKT
发布时间：11:40 2025-12-27 HKT

日本政府周五（26日）以书面方式召开「观光立国推进阁僚会议」，决定调高国际观光旅客税（出境税），用于应对过度旅游，充实相关观光设施。

据共同社报道，现行每人1000日圆（约50港元）的出境税，将于明年7月调高至3000日圆（约150港元），预估2026年度的税收将较前一年度增加约2.7倍，达到1300亿日圆（约64.4亿港元），并将用于因应随著访日旅客增加而产生的过度旅游问题。

近年由于日圆贬值致大量旅客访日。路透社
日本政府将加强观光公害对策。路透社
日本政府正致力应对过度旅游问题。路透社
向访日外国人及日本人一并征收

出境税是在旅客出境时，向访日外国人及日本人一并征收。

增加的税收除拨给观光厅外，也将用于文化厅、外务省等部会的相关事业经费。

大量旅客访日带来观光公害

日本政府将加强观光公害对策，推动旅游礼仪宣导、导入车辆管制以纾解拥挤情况、整备观光路线等措施，以降低对居民生活的影响。此外，也将新设机制，透过仲介平台自动下架违法民宿。

近年由于日圆贬值致大量旅客访日，2024年度创下了524.8亿日圆（约26亿港元）的历史新高，但反而带来人潮拥挤、交通堵塞、不文明行为等严重问题，因此政府希望透过上调出境税，有助充实相关设施。

