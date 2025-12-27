运往超市活龙虾半路失窃 总值310万 惊动FBI调查

美国一批价值40万美元（约310万港元）的活龙虾，由麻省运往中西部Costco超市途中失窃，还没到伊利诺州就遭劫走。这是美国供应链日益严重的高价货物盗窃案中最新一宗，已惊动联邦调查局（FBI）介入调查，但至今无人落网。

活龙虾在麻省汤顿市（Taunton）出货，原定从麻省运往伊利诺州及明尼苏达州的Costco门市，但最终未能抵达目的地。物流公司Rexing证实这宗失窃事件，调查人员相信，这批龙虾是专门锁定高价货物运输的盗窃集团下手。

原定运往Costco超市的总值310万元的龙虾被劫走。路透社

疑涉盗窃集团 专盯高价货物

Rexing指，本月初同样位于麻省的仓库也发生海产被窃事件，认为这是全国性重大问题，会直接影响企业，导致物价上涨，公司财务报告以及百余名员工的花红可能出现变数。

此案惊动联邦层级，联邦调查局（FBI）已介入调查，但截至目前尚未公布任何逮捕行动。

美国国土安全局指出，货物窃盗每年造成150亿至350亿美元损失，不但会扰乱供应链、造成重大经济损失，还会为非法活动提供资金，包括贩毒走私、山寨制造及人口贩运。