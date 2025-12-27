金正恩向普京致新年贺电 强调「生死与共」同盟关系

北韩领袖金正恩周六（27日）向俄罗斯总统普京致送新年贺电，强调北韩和俄罗斯在乌克兰战争中「共同流血、生死与共」。金正恩指出，朝俄关系在2025年进一步发展，成为「在同一条战壕里同生死共患难」的最真挚同盟关系，又重申任何人都无法破坏朝俄关系和人民团结。

金正恩在贺电中说，2025年承载著朝俄两国关系史册的「不朽画幅」，是意义深远的一年，这一同盟是通过「同舟共济，生死与共」而巩固的。他愿再次保证，他本人、朝鲜政府和全体朝鲜人民将永远与普京和俄罗斯人民站在一起，并指出正义与真理、胜利与荣耀将永远属于俄罗斯。

金正恩和普京签署了战略伙伴关系协议。美联社

金正恩指出，正义与真理、胜利与荣耀将永远属于俄罗斯。路透社

金正恩日前视察军工企业。法新社

贺电表示，朝俄同盟关系在历史风云中得到彻底检验，这一关系是要永远继承的宝贵财富。

据朝中社25日报道，金正恩收到普京18日发来的贺电。贺电说，过去一年对莫斯科与平壤之间的关系具有特殊意义。朝鲜人民军参加库尔斯克地区的战役，随后朝鲜工兵部队赴俄罗斯进行了活动。这清楚地证明俄罗斯与朝鲜牢不可破的战斗友谊。

北韩士兵在乌战中阵亡

北韩据报已在俄罗斯部署军队支援对乌克兰的军事行动，并且有士兵在战斗中阵亡。

本月初，平壤承认，已于今年8月派遣部队到俄罗斯库尔斯克地区排雷 。

金正恩在12月13日该部队凯旋回国的讲话中表示，至少有9名来自工程兵团的士兵在为期120天的部署期间阵亡。