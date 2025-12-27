Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

特泽会前夕俄军大举空袭基辅 特朗普：未经我批准 泽连斯基一无所有

更新时间：09:50 2025-12-27 HKT
发布时间：09:50 2025-12-27 HKT

美国总统特朗普和乌克兰总统泽连斯基周日在佛罗里达州会晤前，乌克兰首都基辅周六凌晨多次传出强烈爆炸声，乌克兰空军指俄军米格-31战机已升空，乌克兰全境正面临导弹袭击威胁。基辅市军事管理局局长特卡琴科证实，俄军正对基辅市发动大规模空袭，呼吁当地居民注意安全防护。

乌全国进入空中警戒

乌克兰军方称已部署导弹，防空系统已经启动。乌克兰空军周六凌晨宣布全国进入空中警戒状态，并在社交媒体上表示，无人机和飞弹正在包括首都基辅在内的多个乌克兰地区上空活动。

俄军大举空袭基辅，有建筑物起火。美联社
特泽会定周日在佛罗里达州举行。法新社
特朗普表明，未经他批准，泽连斯基将一无所有。法新社
法新社驻基辅记者听到数声巨响，其中一些爆炸伴随著明亮的闪光，将地平线染成橙色。

俄军的空袭行动发生在泽连斯基计划与特朗普会晤前夕。泽连斯基表示，他将与特朗普商讨解决这场持续近4年的俄乌战争的协议细节。

俄方指责乌图破坏和平谈判

俄方周五指责泽连斯基及其欧盟支持者试图「破坏」这项由美国斡旋的计划。

而特朗普认为，同泽连斯基定于28日的会晤将会顺利进行，但「未经我批准，泽连斯基一无所有」。

特朗普周五在接受美国政治新闻网站访问时说，只要他想，他将「很快」会与俄罗斯总统普京通话。

特朗普：得看看泽连斯基拿出什么

对于泽连斯基提出的最新提议，特朗普说，「未经我批准，泽连斯基一无所有」，得看看泽连斯基「到底拿出了什么」。
政治新闻网站对此评论说，特朗普将自己当作俄乌和平协议的「最终仲裁者」，并认为这表明「乌克兰的命运很大程度上取决于能否说服特朗普相信乌克兰已经做出足够的让步」。

泽连斯基说，他希望在与特朗普会晤时就结束俄乌冲突的框架达成一致，其中包括一份「时间表」。他同时表示，如果俄罗斯同意至少60天的停火，他愿意将拟议中的俄乌「和平计划」付诸全民公投。

泽连斯基25日与特朗普的特使威特科夫、女婿库什纳通电话，就接下来的会晤形式、加快实现「真正和平」的时间安排等议题进行讨论。他说，通话近一个小时，效果「非常好」，双方讨论了诸多细节，有一些「好想法」和「新想法」。

