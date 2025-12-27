美军空袭尼日利亚IS | 特朗普反对提前空袭 坚持要送IS「圣诞礼物」

美国总统特朗普在周五（26日）刊出的专访中表示，他下令对尼日利亚境内的伊斯兰国组织（IS）发动致命空袭，已将其营地「彻底歼灭」。特朗普透露，空袭原本安排在圣诞日之前进行，但他反对，坚持要在圣诞节当天送他们一份「圣诞礼物」。而尼日利亚表示，在美军圣诞节当日发动袭击后，预计将对IS发动更多打击。

特朗普接受政治新闻网Politico访问时指出，「本来是打算提早行动，但我说『不，送给他们一份圣诞礼物吧！』他们完全没料到会遭到攻击，但我们狠狠打击了他们，每个营地都被歼灭。」

特朗普指已彻底摧毁IS营地。路透社

美舰在行动中发射导弹。法新社

尼日利亚有村屋在空袭中被摧毁。路透社

尼日利亚被击中的地点有烧过痕迹。路透社

出动无人机发射导弹

尼日利亚新闻部长伊德里斯表示，美国针对尼日利亚西北部的IS武装分子基地发动空袭，使用大型、中高度无人机发射的导引飞弹。

伊德里斯指出，这次空袭行动动用了16枚GPS导引的精准弹药，由MQ-9死神无人机（MQ-9 Reaper）载运发射，成功歼灭企图渗透至尼日利亚的IS武装分子。

摧毁IS营地 击毙多名武装分子

他说，这次行动是在尼日利亚参与下，经「广泛情报搜集、作战规划与侦察」后进行。

尼日利亚坚称这是联合行动，并表示为圣诞节的袭击提供了情报。美国军方称，今次攻击造成多名IS武装分子死亡。

美国国防部官员事后发布一段影片，显示一艘悬挂美国国旗的战舰甲板上似乎在夜间发射了一枚导弹。

