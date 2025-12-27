美军空袭尼日利亚IS | 特朗普反对提前空袭 坚持要送IS「圣诞礼物」
更新时间：09:04 2025-12-27 HKT
发布时间：09:04 2025-12-27 HKT
发布时间：09:04 2025-12-27 HKT
美国总统特朗普在周五（26日）刊出的专访中表示，他下令对尼日利亚境内的伊斯兰国组织（IS）发动致命空袭，已将其营地「彻底歼灭」。特朗普透露，空袭原本安排在圣诞日之前进行，但他反对，坚持要在圣诞节当天送他们一份「圣诞礼物」。而尼日利亚表示，在美军圣诞节当日发动袭击后，预计将对IS发动更多打击。
特朗普接受政治新闻网Politico访问时指出，「本来是打算提早行动，但我说『不，送给他们一份圣诞礼物吧！』他们完全没料到会遭到攻击，但我们狠狠打击了他们，每个营地都被歼灭。」
相关新闻：
圣诞节动武 | 特朗普宣布美军空袭尼日利亚IS 报复「屠杀基督徒」击毙多名恐怖分子
出动无人机发射导弹
尼日利亚新闻部长伊德里斯表示，美国针对尼日利亚西北部的IS武装分子基地发动空袭，使用大型、中高度无人机发射的导引飞弹。
伊德里斯指出，这次空袭行动动用了16枚GPS导引的精准弹药，由MQ-9死神无人机（MQ-9 Reaper）载运发射，成功歼灭企图渗透至尼日利亚的IS武装分子。
摧毁IS营地 击毙多名武装分子
他说，这次行动是在尼日利亚参与下，经「广泛情报搜集、作战规划与侦察」后进行。
尼日利亚坚称这是联合行动，并表示为圣诞节的袭击提供了情报。美国军方称，今次攻击造成多名IS武装分子死亡。
美国国防部官员事后发布一段影片，显示一艘悬挂美国国旗的战舰甲板上似乎在夜间发射了一枚导弹。
最Hit
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
2025-12-25 14:33 HKT