美老板化身圣诞老人 公司卖盘向员工豪派花红人均344万

美国路易斯安那州电气设备机壳工厂Fibrebond的老板沃克（Graham Walker），有如现实版的圣诞老人，他以17亿美元出售公司后，向旗下540名全职员工慷慨送出总额2.4亿美元（18.65亿港元）的花红，人均44.3万美元（344万港元），分五年发放。

为电讯设备建防护设施

这名大方的老板是已卸下Fibrebond行政总裁一职的沃克（Graham Walker），该公司由他父亲于1982年创立，当时仅有10多名员工，主要为电气与电讯设备建造防护设施。公司在1990年代流动通讯热潮中蓬勃发展，却在1998年因一场工厂火警而几乎崩溃。即使生产一度停滞，沃克家族仍持续支付员工薪资，这段经历至今仍被员工视为公司忠诚文化的起点。

在大企业提出洽购该公司时，46岁的沃克对每一位潜在买家都提出相同要求：出售价的15%必须分配给员工，尽管他们都不是股东。他强调，这个条件没有任何协商空间，因为若没有这样的分配机制，许多陪伴公司走过数十年荣枯、甚至濒临倒闭时期的老员工，可能会选择离开。相关花红被设计为留任奖励，分5年按年发放，多数员工需持续留任，才能领取全额。沃克表示，这对于公司出售后维持稳定运作至关重要。

伊顿电力管理公司（Eaton）今年较早前完成收购，随即启动向全职员工发放花红的条款，平均每人可在5年内领取约44.3万美元。员工们于6月开始收到密封信封，里面清楚列出各自可获得的花红金额。有人情绪激动，有人一度以为只是恶作剧，还有人震惊得说不出话来。

51岁的凯伊1995年进入Fibrebond，当时时薪仅5.35美元。她后来获晋升，负责Fibrebond占地254英亩厂区的设施，管理18人的团队。服务29年的她在打开信件时忍不住落泪，并用奖金还清房贷，在附近城镇开设一间服饰精品店。她说：「过去一直在当月光族。现在我终能活出精彩人生。」