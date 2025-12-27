巴黎地铁狂徒持刀施袭 3女在不同车站遭刺伤

法国首都巴黎地铁3号线周五（26日）下午发生持刀袭击事件，3名女子在不同车站遇袭受伤，嫌犯已被警方拘捕。事发时，巴黎正举行年终节庆活动。

袭击事件在共和国广场站、工艺美术广场站及歌剧院站发生，3个站均处于贯穿巴黎市中心的地铁3号线沿线。受害人均受轻伤，已被送院救治。

其中一宗袭击事件在工艺美术广场站发生。法新社

巴黎圣母院外加强保安防袭击。法新社

警方在罗浮宫加强保安。路透社

马里裔嫌犯被捕

警方表示，嫌犯为一名马里裔男子，施袭后逃离现场，随后在其住所被捕，警方初步排除恐怖主义动机。目前，巴黎地铁3号线已恢复运行。

事发于下午4时15分至4时45分之间，3名伤者迅速由紧急救援人员接手处理。其中一名女子腿部受伤，明显处于惊吓状态，即场接受治疗。

警方透过闭路电视画面与手机定位技术，成功地在巴黎北部的瓦兹河谷区锁定并逮捕嫌犯。

欧洲各国加强警戒防恐袭

据报嫌犯20多岁，此前曾因包括损坏财物在内的轻罪被警方记录在案，暂时未悉其犯案动机。

当局事后派出增援人员，强化地铁路线安全。

由于近期曾发生针对节庆或宗教集会的袭击与阴谋，欧洲各国首都在年底期间都格外警惕任何暴力事件。

上周，法国内政部长努内兹呼吁保持最高警惕，指出鉴于恐怖主义威胁等级极高和公共秩序混乱的风险，要求地方官员加强全国各地的安全措施，确保警力部署到位，起到威慑作用。