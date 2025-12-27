莫斯科惊传连环炸弹袭击 俄将领遇刺两日后再酿2警死 疑犯同归于尽

俄罗斯首都莫斯科安全局势持续紧张。当地时间24日凌晨，莫斯科再次发生猛烈爆炸，导致3人死亡，其中包括两名执勤警察。由于案发地点邻近两日前俄军一名高级将领遇袭丧命的现场，引起军政界高度关注。俄方指控连串袭击为乌克兰情报单位策动。

综合《路透社》及当地消息报导，案发于24日凌晨时分，两名警员在街头巡逻期间，发现一名男子形迹可疑，遂上前截查。讵料在接近该名男子时，现场突然发生剧烈爆炸。两名警察首当其冲，当场殉职。俄罗斯国家调查委员会证实，事件中共有3人死亡，并已就谋杀执法人员及非法持有炸弹等罪名展开刑事调查，惟未正式公布第3名死者的身分。

莫斯科再次发生猛烈爆炸，导致3人死亡，其中包括两名执勤警察。美联社

今月22日，俄罗斯总参谋部作战训练局局长萨尔瓦罗夫（Fanil Sarvarov）中将，在其座驾内遭遇炸弹攻击，当场身亡。法新社

据非官媒的Telegram新闻频道透露，第3名死者相信就是爆炸案疑犯。消息指该名男子在警察靠近时，引爆身上装置「同归于尽」，但相关细节仍有待官方进一步证实。

爆炸地点与本月22日发生的汽车炸弹案相距不远。当时，俄罗斯总参谋部作战训练局局长萨尔瓦罗夫（Fanil Sarvarov）中将，在其座驾内遭遇炸弹攻击，当场身亡。现年56岁的萨尔瓦罗夫是俄军核心成员，其死讯传出后，乌克兰非官方资料库「和平使者中心」（Myrotvorets）已迅速更新资料，将其状态标注为被「清算」。

案发现场附近的居民对连日来的爆炸深感恐慌。居民亚历山大（Alexander）表示：「爆炸声非常巨大，跟几天前那次汽车爆炸如出一辙。」另一名居民罗莎（Roza）则形容，凌晨时分被巨响惊醒，感到整栋大楼都在震动。

自俄乌战争爆发将近4年以来，已有多名俄国军事领袖及亲战派人士遭到暗杀。莫斯科当局强烈怀疑乌克兰是萨尔瓦罗夫遇害及今次警员殉职案的幕后黑手。虽然乌克兰军事情报单位曾承认对部分暗杀行动负责，但对于莫斯科近日的连环袭击，基辅当局目前尚未作出官方回应。