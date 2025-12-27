「圣诞老人」超速亦要罚？ 被警截查引爆笑弹  结局温暖人心

圣诞老人派礼物超速亦要受罚？美国俄亥俄州富尔顿县日前上演一幕令人捧腹的交通拦查。一对老夫妇为了给女儿惊喜，特地化身成「圣诞老人」与「圣诞老婆婆」驾车出门，不料因车速太快被警察拦下。面对警员盘问，这对「圣诞夫妇」语出惊人，笑称「北极世道变了」，必须携枪自卫。

现场警用随身摄影机记录了这段欢乐过程。当时副警长如常上前检查，手电筒往车内一照，赫然见到驾驶座上坐著全副武装、满脸白胡须的「圣诞老人」，忍不住当场失声大笑惊呼：「Santa！」

有趣的是，这位「圣诞老人」虽然外表和蔼，却非常谨慎。他在被截查时主动向警员申报，称自己合法持有隐蔽携带武器执照（CCW）。副警长听后一边狂笑一边调侃：「连圣诞老人都要带武器？世道真的变了！」此时坐在一旁的「圣诞老婆婆」幽默地补上一句：「北极圈早就不像以前那样（安全）了，你得保护自己。」

司机随后坦承，因为赶著去见女儿，一时心急才没注意时速表。当他准备下车递交驾照时，还气呼呼地自嘲：「圣诞老公公都100岁了！」行动略显吃力的模样让现场气氛更加温馨。副警长也开玩笑说，如果在马路上把圣诞老人关起来，全世界的小朋友今年就没礼物拿了。

最终，警方感受到这对老夫妇的节庆心意，并未开出罚单，仅口头叮嘱「圣诞老人」减速行驶。临走前，副警长还应圣诞婆婆的要求，与两人合影留念，并互道圣诞快乐。富尔顿县警长办公室事后在社交媒体分享这段影片，笑称今年「没有发放煤炭（送给顽皮小孩的传统惩罚）」，只送上了温暖的提醒。