Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「圣诞老人」超速亦要罚？ 被警截查引爆笑弹  结局温暖人心

即时国际
更新时间：06:12 2025-12-27 HKT
发布时间：06:12 2025-12-27 HKT

圣诞老人派礼物超速亦要受罚？美国俄亥俄州富尔顿县日前上演一幕令人捧腹的交通拦查。一对老夫妇为了给女儿惊喜，特地化身成「圣诞老人」与「圣诞老婆婆」驾车出门，不料因车速太快被警察拦下。面对警员盘问，这对「圣诞夫妇」语出惊人，笑称「北极世道变了」，必须携枪自卫。

现场警用随身摄影机记录了这段欢乐过程。当时副警长如常上前检查，手电筒往车内一照，赫然见到驾驶座上坐著全副武装、满脸白胡须的「圣诞老人」，忍不住当场失声大笑惊呼：「Santa！」

有趣的是，这位「圣诞老人」虽然外表和蔼，却非常谨慎。他在被截查时主动向警员申报，称自己合法持有隐蔽携带武器执照（CCW）。副警长听后一边狂笑一边调侃：「连圣诞老人都要带武器？世道真的变了！」此时坐在一旁的「圣诞老婆婆」幽默地补上一句：「北极圈早就不像以前那样（安全）了，你得保护自己。」

司机随后坦承，因为赶著去见女儿，一时心急才没注意时速表。当他准备下车递交驾照时，还气呼呼地自嘲：「圣诞老公公都100岁了！」行动略显吃力的模样让现场气氛更加温馨。副警长也开玩笑说，如果在马路上把圣诞老人关起来，全世界的小朋友今年就没礼物拿了。

最终，警方感受到这对老夫妇的节庆心意，并未开出罚单，仅口头叮嘱「圣诞老人」减速行驶。临走前，副警长还应圣诞婆婆的要求，与两人合影留念，并互道圣诞快乐。富尔顿县警长办公室事后在社交媒体分享这段影片，笑称今年「没有发放煤炭（送给顽皮小孩的传统惩罚）」，只送上了温暖的提醒。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
李龙基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻状态被揭盅结局神逆转 「爷孙恋」随时玩完
01:42
李龙基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻状态被揭盅结局神逆转 「爷孙恋」随时玩完
影视圈
13小时前
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
影视圈
19小时前
佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2
佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2
饮食
18小时前
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
社会
2025-12-25 14:33 HKT
75岁《欢乐今宵》主持过感动圣诞  跟曾失联7年女儿翘手亲密过节  51岁女儿两度离婚撞样盖鸣晖
75岁《欢乐今宵》主持过感动圣诞  跟曾失联7年女儿翘手亲密过节  51岁女儿两度离婚撞样盖鸣晖
影视圈
11小时前
钟柔美拍拖｜秘恋大13岁TVB男星  刘展霆港岛拥多个海鲜档  旗下火锅店曾发生瞩目打斗事件
02:14
钟柔美拍拖｜秘恋大13岁TVB男星  刘展霆港岛拥多个海鲜档  旗下火锅店曾发生瞩目打斗事件
影视圈
16小时前
77岁「狗血剧女王」惊传急性心衰竭离世 死讯封锁9日才公开 女星挑战18禁尺度令人难忘
77岁「狗血剧女王」惊传急性心衰竭离世 死讯封锁9日才公开 女星挑战18禁尺度令人难忘
影视圈
8小时前
酒楼结业潮2025｜20间老字号/酒店中菜/连锁集团结业！鸿星成历史 1街坊酒楼浴火重生
酒楼结业潮2025｜20间老字号/酒店中菜/连锁集团酒家结业！鸿星成历史 1街坊酒楼浴火重生
饮食
2025-12-25 10:00 HKT
吕良伟70大寿「半个娱乐圈」到贺！嘉宾阵容媲美颁奖典礼 揭示传奇人生向太太深情告白
吕良伟70大寿「半个娱乐圈」到贺！嘉宾阵容媲美颁奖典礼 揭示传奇人生向太太深情告白
影视圈
9小时前
发生于今年8月的元朗洪水桥弃尸谋杀案，再多12人落网。资料图片
洪水桥谋杀案｜再多12人落网 两男深圳湾过关就擒 累计27人被捕
突发
6小时前