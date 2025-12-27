俄乌战争｜传泽连斯基拟公投定夺领土归属问题  俄或愿归还部分占区

俄乌战争或踏入关键转捩点。美国新闻网站Axios及俄罗斯《生意人报》接连报道，乌克兰总统泽连斯基与俄罗斯总统普京正就结束战争开出各自的「价码」。泽连斯基表示，若俄方同意停火至少60天，他愿意将涉及领土归属的争议交由全民公投决定；普京则据报在确保取得整个顿巴斯地区的前提下，不排除归还部分俄占领土以达成协议。

泽连斯基冀12.28达成框架协议

泽连斯基与美国总统特朗普预计将于12月28日再次会面。消息指，乌方希望在该次会议中与美方达成一项结束战争的框架性协议，当中包括明确的停火时间表。泽连斯基强调，若要举行全民公投决定国家领土命运，必须有至少60天的停火期作为最低限度的安全与后勤保障。

俄罗斯《生意人报》，普京愿意在确保取得整个顿巴斯地区的前提下，归还部分占领土地予乌方。法新社

美国新闻网站Axios报道，泽连斯基计划，若俄方同意停火至少60天，他愿意将涉及领土归属的争议交由全民公投决定。法新社

美方高级官员认为，泽连斯基不再完全排除领土让步，并愿意诉诸公投，被视为重大进展。然而，目前最大的变数在于俄罗斯的态度，据悉俄方虽理解公投需要停火，但希望将停火期缩得更短。

普京开出条件：顿巴斯是核心

在俄罗斯方面，消息人士向《生意人报》透露，普京近期在与商界人士会面时，详细介绍了俄方的底线。普京断言「顿巴斯是我们的」，显示俄方对取得整个顿巴斯地区（包括顿涅茨克与卢甘斯克）的意志极其坚定。但与以往强硬立场略有不同的是，普京提到，在顿巴斯以外的俄占区，俄方或许愿意以部分领土进行交换。

两大僵局：顿涅茨克与扎波罗热核电厂

报道指，虽然泽连斯基表示乌美代表团已接近敲定一份包含20项内容的和平计划，但双方目前在两大关键议题上仍存在显著分歧：

第一是顿涅茨克地区的归属：乌克兰目前仍控制该区部分领土，而普京则要求全境占领。 第二是扎波罗热核电厂的控制权：这座目前由俄军控制的欧洲最大核电厂，其未来管理权仍不明确。普京甚至透露，俄美正讨论共同管理方案，并提到美方对在核电厂附近进行加密货币挖矿感兴趣，这一说法为紧张的政局增添了一抹奇异色彩。

目前俄罗斯实际控制着乌克兰约两成领土，包括克里米亚、顿巴斯九成地区，以及扎波罗热和赫尔松的大部分领土。泽连斯基坦言，目前尚不清楚俄罗斯是否真心准备接受特朗普的和平计划，他表示：「我掌握一些情报，但此刻我只相信领导人的话。」

随著12月底的「特泽会」临近，这场延宕近三年的血腥战争是否能透过「领土交换」与「全民公投」换取和平，全球正拭目以待。