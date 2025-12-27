叙利亚清真寺遭恐袭酿8死18伤 极端组织认责

叙利亚中部城市霍姆斯（Homs）于当地时间周五发生严重恐怖袭击。一座属于少数族裔阿拉维派（Alawite）的清真寺在礼拜期间遭炸弹袭击，造成至少8人死亡、18人受伤。极端逊尼派组织「逊尼派支持者旅」（Saraya Ansar al-Sunnah）随后在社交媒体承认责任。今次袭击再次引发外界对叙利亚政权更迭后，国内宗派暴力冲突升温的极度担忧。

事发于霍姆斯市内的阿里宾阿比塔利布清真寺（Imam Ali bin Abi Talib mosque）。根据叙利亚国家通讯社（SANA）及当地官员说法，爆炸发生时正值周五中午礼拜时间，信众聚集。过渡政府内政部初步调查显示，袭击者将爆炸装置预先放置在清真寺内部并引爆。官方发布的画面显示，清真寺绿色地毯上布满瓦砾与血迹，安全部队随即封锁现场。

极端组织认领 曾袭击大马士革教堂 一个名为「逊尼派支持者旅」的极端逊尼派组织透过Telegram频道承认策划袭击。该组织过去曾声称，对今年六月大马士革一宗造成20人死亡的教堂自杀式袭击负责。

过渡政府卫生部官员纳吉布（Najib al-Naasan）指出，目前确定的伤亡人数为8死18伤，但强调这并非最终数字，死亡人数恐进一步上升。过渡政府外交部随后发表声明，强烈谴责今次「懦弱的犯罪行为」，指其公然践踏人道价值，企图在叙利亚人民中制造混乱。沙特阿拉伯、黎巴嫩及卡塔尔等周边国家亦相继对袭击表示谴责。

宗派紧张局势升温 权力更迭后余震不断 自去年长期执政、出身阿拉维派的领袖阿萨德（Bashar al-Assad）被反对派推翻，并由逊尼派主导的过渡政府接管后，叙利亚宗派暴力事件频发。代表阿拉维派的最高委员会发声明，谴责这是一场针对该族裔、持续超过一年的系统性屠杀与强迫流离失所行动，并将矛头指向过渡政府，指其未能尽责保护少数群体，恐令国家滑向崩溃边缘。

除了宗派冲突，叙利亚境内的极端组织「伊斯兰国」（IS）残余势力依然活跃。本月初，叙利亚中部亦发生一宗针对美军的袭击，造成两名美兵及一名翻译死亡，当局怀疑凶徒为「伊斯兰国」成员。

目前，叙利亚过渡政府正动用医疗资源救治伤者，并加强各地宗教场地的保安，防范报复性袭击或进一步的恐怖活动。