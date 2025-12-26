俄乌战争｜泽连斯基周日赴佛州晤特朗普 20点和平计划「完成约90%」
更新时间：21:56 2025-12-26 HKT
乌克兰总统泽连斯基宣布将赴美国佛罗里达州，周日与美国总统特朗普会面。他向记者表示，周日会谈将与特朗普讨论乌克兰的安全保障问题，目前正在讨论的20点和平计划「已完成约90%」。
这是美国主导、旨在结束近4年俄乌战争的大规模外交努力的最新进展。莫斯科和基辅之间存在着截然相反的要求，导致相关努力受阻。
