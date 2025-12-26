以色列北部发生车撞人群、持刀衡刀行凶致2死 警拘西岸巴人判定恐袭
更新时间：21:38 2025-12-26 HKT
以色列警方周五表示，一名来自约旦河西岸以色列占领区的巴勒斯坦男子，在以色列北部发动攻击，造成2人死亡。
警方表示，攻击者先在北部城市贝特谢安驾车冲撞人群，导致一名68岁男子死亡。随后他加速驶入高速公路，在71号公路附近刺死一名年轻女子。
随后施袭者前往富拉市，被一名途人截停后，被枪击中受伤送院。
以色列紧急救援机构「大卫之星」（Magen David Adom）在声明中表示，2名受害者均因伤势过重而死亡。另有一名16岁少年因被车撞到受了轻伤。
事发前一天，一名身穿便服的以色列预备役军人在约旦河西岸驾车撞向一名巴勒斯坦男子。
