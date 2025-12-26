泰军战机密集轰炸柬埔寨边境市镇 碎片弹中公路车辆2人受伤

柬埔寨国防部指控，泰军26日对柬埔寨边境省份发动密集攻击，出动F-16战机轰炸并炮击民用区域，在短短1小时内投下40枚炸弹，造成多名平民伤亡，两国边境情势持续恶化。

《柬中时报》引述柬埔寨国防部通报指出，泰国空军26日清晨6时08分起，派遣F-16战机，对柬埔寨边境卜迭棉芷省胜利村展开空袭，在短短1小时内投下约40枚炸弹，当地房屋与基础建设遭到严重破坏。

一辆在58号公路路段行驶的黄色面包车遭泰军炮击的弹片波及，2人受伤。 柬中时报

攻击行动随后扩大至波比市周边，泰军同日上午7时45分开始，以155毫米炮弹进行两波密集轰击。上午7时45分至9时3分之间，泰军朝波比市发射17枚155毫米炮弹。9时59分至10时53分，又在同一区域发射了6枚炮弹，总计发射23发炮弹。

报道称，泰军连环空袭导致一辆行经国道58号的黄色小型货车遭炮弹碎片击中，车体毁损2人受伤送院。

轰炸发生之际，柬泰边境事务联合委员会（GBC）秘书处会议正进入第3天议程。消息人士透露，边境局势持续紧绷，谈判气氛异常严肃，双方代表对于解决争议仍存在重大分歧。