日本静冈县工厂前职员挥刀伤人、喷洒不明液体 15人受伤

更新时间：17:02 2025-12-27 HKT
发布时间：20:08 2025-12-26 HKT

位于日本静冈县三岛市的「横滨橡胶三岛工场」发生斩人案，消防表示有15人受伤。一名男性疑犯涉杀人未遂当场被捕。

横滨橡胶三岛工场入口。 横滨橡胶官网图片
横滨橡胶三岛工场入口。 横滨橡胶官网图片
横滨橡胶三岛工场。 横滨橡胶官网图片
横滨橡胶三岛工场。 横滨橡胶官网图片

事发于当地下午约4时半，消防接获工场人员通报，表示位于三岛市南二日町的工场内，「有人用刀刺伤了5、6个人」，并且「喷洒了某种液体」。施袭者戴着防毒面具、拿着求生刀。

15名年龄介乎20至50岁的男性工厂员工受伤，6人送院。伤者当中，有8人被刀刃刺伤，6人沾到不明液体。警方赶抵现场，拘捕了一名疑犯。被捕者小山雅贵（38岁）住在三岛市，目前无业，因对一名28岁员工谋杀未遂被捕。

日本放送协会（NHK）引述工厂相关人员称，疑犯是该厂前职员，而案发时间正值下午与夜班员工交接时间。一位工厂负责人说：「疑犯至少到5年前为止，一直住在三岛市内的公司宿舍。昨天是许多员工的今年最后一天工作日，发生这样的事情令人难以置信。」

