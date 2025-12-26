日本无印良品｜「药用抗皱乳液」被指似脚臭 官方：安全愿退款

日本无印良品（MUJI）旗下热销保养品「药用抗皱亮白乳液」被指气味怪怪难闻，有用户形容「像床虱」、「像堆肥」、「像脚趾甲垢」，直言用过一次就不敢再碰。品牌母公司「良品计划」26日发公告回应，强调成分与安全性并无问题，但因应异味投诉接受退货退款。

该款「药用抗皱亮白乳液」（薬用リンクルブライト乳液）于2024年10月上市后，陆续有消费者在官网与社交媒体上抱怨产品异味刺鼻，仿佛床虱、银杏、大便甚至脚臭混合体，有人直言「我脸连续臭2天」、「这味道根本不是人用的」。评论区一片哀号，不少人认为产品腐败变坏。

气味差异来自天然成分

面对争议升温，无印良品营运公司「良品计划」26日发布声明，表示确实收到多宗针对「药用抗皱亮白乳液」气味的反应。品牌解释，该乳液采用天然来源成分，包含经化学处理的天然成分，原料本身可能带有特殊气味，而气味会随着收获时期或原料状态而改变，导致不同批次出现气味差异。

良品计划强调，每个人对香味的感受不同，但「若使用时的气味未达顾客期待，将提供退货退费服务」。但若理解并可接受其气味者，可安心继续使用。官方表示：「经调查后确认产品成分与安全性皆无异常。」

可凭容器免单退款

针对退费机制，无印良品说明，持有该款乳液200毫升装、180毫升补充包、50毫升便携装、以及3瓶20 毫升试用组任何一款容器实体，将可在任何一间无印良品门市办理退费，不需提供发票。