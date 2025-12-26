名表共享︱日本负责人私吞1700只表 潜逃杜拜近2年落网

日本一间经营名表共享业务的公司「TOKE MATCH」去年初突然倒闭，负责人被指私吞上千只顾客借出的名表并潜逃杜拜，全国受害人损失超过28亿日元（1.39亿港元）。公司负责人福原敬济（44岁）遭国际通缉，本月在杜拜当地落网，26日乘搭飞机返回日本，在成田机场被日本警方捕。另一名公司前员工中山大志（44岁）也被捕。

日媒引述调查人员称，两人涉嫌于前年8月左右，骗取了一名男性顾客15只、总值1800万日元（约89.5万港元）的劳力士名表，声称「你可以将名表出租，每月赚取稳定的收入」。随后TOKE MATCH于去年1月底突然结业，福原敬济逃往杜拜。

东京警视厅去年3月对福原敬济发出逮捕令，并透过国际刑警（ICPO）发布国际逮捕令，外务省也根据《护照法》下令他交出护照。

国际刑警组织本月透露，福原敬济已被当地警方拘留。东京警视厅26日派出调查人员，在其抵达成田机场时拘捕。

据调查人员称，来自日本45个都道府县的650名苦主已就事件联系警方，表示借出手表未获归还，合共损失1700只手表，总值超过28亿日圆（1.39亿港元）。东京警视厅将继续调查。