Spotify惊爆大规模外泄 8600万首音乐遭窃 黑客预告开放「免费下载」

更新时间：14:00 2025-12-26 HKT
发布时间：14:00 2025-12-26 HKT

全球拥有7亿用户的音乐串流平台Spotify，近日惊传8600万首音乐档案遭窃取，被盗的资料达300TB。激进组织Anna's Archive已承认责任，声称目的是要建立「音乐保存库」，避免人类文化遗产因灾难、战争或预算缩减而消失，未来也将透过BT种子免费分享档案。Spotify则表示，经调查后，发现是黑客使用第3方建立的用户资料窃走部分音乐档案，相关帐号已关闭，用户个人资料并未外泄，目前也加入新的防护措施进行监控。

几乎涵盖用户所有常听内容

激进组织Anna's Archive对外声称，他们从Spotify抓取8600万首音乐档案，以及2万多笔歌曲中继资料（metadata）。这批音乐档案几乎涵盖Spotify用户所有常听内容，占总收听量的99.6%，资料量达300TB，计划未来透过BT种子（torrents）等方式对外公开，提供网民免费下载。

Spotify总部位于瑞典斯德哥尔摩，全球拥有超过7亿用户。法新社
激进组织Anna's Archive已承认责任。X@jglypt
由于黑客不是盗取一首歌或者一张专辑，几乎将Spotify的音乐档案偷取，引发音乐业界震撼，音响发烧友也议论纷纷。

恐被挪用训练AI模型

有创投圈人士在LinkedIn上直言，若真如传闻所述，一般使用者将可「建立属于自己的免费Spotify」，科技公司也可借此「大规模训练AI音乐生成模型」。该人士说，唯一阻碍恐怕只剩著作权法与法律威吓力。

知名AI与著作权倡议者Ed Newton-Rex警告，这批资料如果被AI公司挪用进行模型训练，将对创作者权益造成重大侵害，「目前许多AI公司训练资料来源未经授权，政府应强制要求业者公开训练内容。」

全球拥逾7亿用户

Spotify总部位于瑞典斯德哥尔摩，全球拥有超过7亿用户。对于激进组织声称取得庞大音乐档案，Spotify表示，该组职并非使用黑客入侵手法，而是透过第3方单位建立用户帐号，采绕过DRM（数位版权管理）方式在平台取得部分音频文件，犯案时间持续数个月。

Spotify强调，黑客并未窃取用户个人资料，目前已找到黑客使用的帐户并加以关闭，公司也加入新的防护措施，未来将持续监控可疑行动。

