现实版圣诞老人 美工厂老板卖公司 向540员工豪发18.6亿花红

美国路易斯安那州电气设备机壳工厂Fibrebond负责人沃克（Graham Walker），有如现实版的圣诞老人，他以17亿美元（约132亿港元）出售公司后，向旗下540名全职员工发放每人6位数美元的花红，总金额高达2.4亿美元（18.6亿港元）。

这名大方的老板是已卸下Fibrebond行政总裁一职的沃克（Graham Walker），该公司由他父亲克劳德（Claud Walker）于1982年创立，当时仅有10多名员工，主要为电气与电信设备建造防护设施。

Fibrebond负责人沃克（右二）是名副其实的圣诞老人。Fibrebond官网

沃克（左一）已卸下Fibrebond行政总裁一职。LinkedIn

该公司在1990年代流动通讯热潮中蓬勃发展，却在1998年因一场工厂火警而几乎崩溃。即使生产一度停滞，沃克家族仍持续支付员工薪资，这段经历至今仍被员工视为公司忠诚文化的起点。

奖励忠诚员工

在大企业提出洽购该公司时，现年46岁的沃克对每一位潜在买家都提出相同要求：出售价格的15%必须分配给员工。他强调，这个条件没有任何协商空间，因为若没有这样的分配机制，许多陪伴公司走过数十年繁荣与萧条、甚至濒临倒闭时期的老员工，可能会选择离开。

相关花红被设计为留任奖励，分5年按年发放，多数员工需持续留任，才能领取全额。沃克表示，这对于公司出售后维持稳定运作至关重要。

有员工还清房贷开精品店

伊顿电力管理公司（Eaton）今年较早前完成收购，随即启动向全职员工发放花红的条款，平均每人可在5年内领取约44.3万美元（343.4万港元）。员工们于6月开始收到密封信封，里面清楚列出各自可获得的花红金额。有人情绪激动，有人一度以为只是恶作剧，还有人震惊得说不出话来。

其中51岁的凯伊（Lesia Key）1995年进入Fibrebond服务，当时时薪仅5.35美元（约41.5港元）。服务29年的她在打开信件时忍不住落泪，并用奖金还清房贷，在附近城镇开设一家服饰精品店。

