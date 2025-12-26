德州超市收银系统故障 购物车内商品全免费 顾客直呼：圣诞大礼
更新时间：12:33 2025-12-26 HKT
发布时间：12:33 2025-12-26 HKT
发布时间：12:33 2025-12-26 HKT
美国德州北部一间H-E-B超市日前突发收银系统故障，原以为会让现场民众大排长龙、心情烦躁，没想到结局却超级温暖，店方竟大方宣布，所有推著满满一整车商品的顾客，通通免费放行，令所有人喜出望外，直呼收到圣诞大礼！
事发于12月22日上午，现场是H-E-B超市德州伯利森县门市，当时顾客布劳德（Shelley Browder）正在店内购物时，发现店内所有收银机同时当机，现场顾客一度停在原地等待。她将过程拍成影片，可以看到店内代表先向大家致谢，表示感谢顾客耐心陪同等待，接著无奈宣布电脑系统尚未恢复。
宣布整车免费 祝圣诞快乐
不过气氛很快出现转折，员工黛丝塔妮（Destanie）接著广播：「今天，大家购物车里的所有东西，我们都会帮你们结帐，也祝大家圣诞快乐，未来也能继续支持我们。」
话一说完，有人听了之后张大嘴巴不敢置信，之后全场瞬间爆出掌声与欢呼。
H-E-B公共事务总监杰克森（Mabrie Jackson）事后表示，公司始终致力服务顾客，尤其在节日期间，当门市收银系统暂时停摆时，他们替手推满满购物篮的顾客「全额结帐」，因为「顾客体验是我们最核心的价值」。
全场爆出掌声与欢呼声
布劳德也形容，这就像是一份提前送出的圣诞礼物，「这就是为什么我们这么爱H-E-B！」另一名顾客大卫森（David Davidson）透露，当时正在采买圣诞节前夕晚餐与节日餐点，原本队伍越排越长，直到听到广播才松一口气，直呼感谢且难以置信，「有些人的购物车比我还满，你可以想像他们有多开心。」
也有部分民众因系统故障被挡在店外、错失免费机会，不过仍有人替「刚好在场的人」感到开心。布劳德则说，对当时正在购物的每一个人来说，这是一份温暖又难忘的节日前惊喜。
