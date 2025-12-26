Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日交恶︱多家日媒指高市早苗 极可能今参拜靖国神社

即时国际
更新时间：12:09 2025-12-26 HKT
发布时间：12:09 2025-12-26 HKT

中日关系因日本首相高市早苗的「台湾有事」言论陷入低谷之际，多家日本媒体报道，高市今日极可能到靖国神社参拜，如成事将令两国关系更趋恶劣。

曾逾十次到靖国神社参拜

日本小学馆旗下周刊《News Post Seven》报道，指高市早苗极可能在今日到靖国神社参拜。

有日媒指日本首相高市早苗极可能今日到靖国神社参拜。美联社
今年8月15日，仍未当上首相的高市早苗也曾到过该个供奉日本二战甲级战犯的地方，与多名官员及国会议员到靖国神社参拜。

据报道，高市过去任内阁大臣期间，以及8月15日日本战败投降日，到靖国神社参拜已逾十次。

报道指，高市极可能在今日到靖国神社，因已故首相安倍晋三第二次上台后，于2013年12月26日前往靖国神社参拜。而高市自认是安倍的接班人，因此选择12月26日这一「安倍参拜」的周年日，可能性很大。

截至目前，高市早苗方面尚未对外公布12月26日的具体行程，但国际社会的反对声浪已持续发酵。各方普遍敦促日方认清历史大势，摒弃错误行径，停止以任何形式伤害受害国人民感情、破坏地区和平稳定的举动。

 

