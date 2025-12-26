以巴冲突 | 西岸3巴人纵火焚烧圣诞树 破坏耶稣诞生场景被捕
更新时间：11:45 2025-12-26 HKT
发布时间：11:45 2025-12-26 HKT
发布时间：11:45 2025-12-26 HKT
以色列占领的约旦河西岸城市杰宁，有3名巴勒斯坦人涉嫌在一座天主教堂纵火焚烧圣诞树，并损毁部分耶稣诞生场景，事后被捕。
巴勒斯坦警方表示，今次逮捕行动是在查看闭路电视画面后采取的。警方称，他们从嫌犯住处检获相信用于犯案的工具，并谴责今次事件明显企图煽动约旦河西岸教派和宗教紧张局势的事件。
翻查闭路电视锁定嫌犯
杰宁教堂Holy Redeemer Church在社交媒体上发布相关照片，显示一棵人造圣诞树只剩下支架，绿色的塑胶树枝被烧毁，红色和金色的装饰品散落在庭院中。
该教堂指出，圣诞树在22日凌晨3点左右被烧，部分耶稣诞生场景也遭到破坏。
杰宁教堂迅速清理被烧毁的圣诞树，并在翌日及时竖起一棵新的圣诞树，以便举行圣诞弥撒。教堂并举行一场特别的仪式。
西岸基督徒人口仅占2%
教堂强调，今次事件表明任何破坏宗教象征的企图，都无法削弱杰宁的精神，也无法动摇人民的信仰。
基督徒仅占西岸约300万居民的1%至2%，绝大多数居民是穆斯林。在更广泛的中东地区，随著人们逃离冲突和攻击，基督徒人口持续下降。
