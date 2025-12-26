Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

尹锡悦涉妨碍执行逮捕令等公务 检方要求判刑10年

即时国际
更新时间：11:19 2025-12-26 HKT
发布时间：11:19 2025-12-26 HKT

南韩负责调查前总统尹锡悦等人内乱案的独立检察组（独检组）周五（26日）就尹锡悦涉嫌妨碍执行逮捕令及侵犯国务委员权利等多项罪名，要求法院判处其10年监禁。

首尔中央地方法院刑事审判第35合议庭周五就尹锡悦涉嫌妨碍执行公务、滥用职权妨碍行使权利一案进行最后一场审讯，独检组提出上述量刑建议。

相关新闻：
南韩「金建希特检组」起诉前总统尹锡悦　涉违政治资金法及受贿

​尹锡悦涉及妨碍执行逮捕令及侵犯国务委员权利等多项罪名。美联社
​尹锡悦涉及妨碍执行逮捕令及侵犯国务委员权利等多项罪名。美联社
首尔民众本月初举行集会，纪念去年底颁布戒严令一周令。路透社
首尔民众本月初举行集会，纪念去年底颁布戒严令一周令。路透社
尹锡悦去年底宣布戒严令，引发大批民众抗议，要求其下台。路透社
尹锡悦去年底宣布戒严令，引发大批民众抗议，要求其下台。路透社

涉将国家机关据为己有 构成重大犯罪

独检组就尹锡悦涉嫌妨碍执行逮捕令要求判刑5年；就涉嫌侵犯国务委员审议权和议决权等权利、向外媒记者提供虚假资讯、毁灭加密手机相关证据要求判刑3年；就涉嫌事后补制戒严文件要求判刑2年。

独检组表示，尹锡悦为隐瞒自身犯罪行为并将其合理化，将国家机关据为己有，构成重大犯罪。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
社会
21小时前
阮小仪结婚丨离开商台铺路做人妻 森美公开遭告知婚讯一刻 被问小仪老公身份咁回应
01:37
阮小仪结婚丨离开商台铺路做人妻 森美公开遭告知婚讯一刻 被问小仪老公身份咁回应
影视圈
19小时前
深圳口岸过关实时人流！3招即睇8大关口等几耐？莲塘/罗湖/深圳湾 附圣诞除夕开放时间
深圳口岸过关实时人流！3招即睇8大关口等几耐？莲塘/罗湖/深圳湾 附圣诞除夕开放时间
旅游
23小时前
10年冇见同学婚礼Wishlist癫过抢钱？港男获邀观礼「R人情」 最绝竟是张「禁忌清单」｜Juicy叮
10年冇见同学婚礼Wishlist癫过抢钱？港男获邀观礼「R人情」 最绝竟是张「禁忌清单」｜Juicy叮
时事热话
21小时前
连锁酒楼求市奇招！推下午茶$28任食叉烧拉面+早餐$18.8任添粥品 加配怀旧点心$10.8
连锁酒楼求市奇招！推下午茶$28任食叉烧拉面+早餐$18.8任添粥品 加配怀旧点心$10.8
饮食
2025-12-25 11:30 HKT
55岁阮小仪宣布结婚 晒无名指戒指相：2025年系一个好年份 老公身份掀讨论
01:37
55岁阮小仪宣布结婚 晒无名指戒指相：2025年系一个好年份 老公身份掀讨论
影视圈
19小时前
酒楼结业潮2025｜20间老字号/酒店中菜/连锁集团结业！鸿星成历史 1街坊酒楼浴火重生
酒楼结业潮2025｜20间老字号/酒店中菜/连锁集团酒家结业！鸿星成历史 1街坊酒楼浴火重生
饮食
2025-12-25 10:00 HKT
息影女星公开超豪圣诞派对流程 晒亿元豪宅奢华布置 LV朱古力任食媲美五星级自助餐
息影女星公开超豪圣诞派对流程 晒亿元豪宅奢华布置 LV朱古力任食媲美五星级自助餐
影视圈
15小时前
粤车南下︱允车窗「由黑玻璃遮盖」遭质疑「双标」 专家及议员：法例严重过时 促与时并进
社会
13小时前
TVB硬汉视帝儿子圣诞惹「断背疑云」？沙滩狂摸赤裸男友人神情暧昧 演员女友曾疑似露点
TVB硬汉视帝儿子圣诞惹「断背疑云」？沙滩狂摸赤裸男友人神情暧昧 演员女友曾疑似露点
影视圈
2小时前