尹锡悦涉妨碍执行逮捕令等公务 检方要求判刑10年

南韩负责调查前总统尹锡悦等人内乱案的独立检察组（独检组）周五（26日）就尹锡悦涉嫌妨碍执行逮捕令及侵犯国务委员权利等多项罪名，要求法院判处其10年监禁。

首尔中央地方法院刑事审判第35合议庭周五就尹锡悦涉嫌妨碍执行公务、滥用职权妨碍行使权利一案进行最后一场审讯，独检组提出上述量刑建议。

相关新闻：

南韩「金建希特检组」起诉前总统尹锡悦 涉违政治资金法及受贿

​尹锡悦涉及妨碍执行逮捕令及侵犯国务委员权利等多项罪名。美联社

首尔民众本月初举行集会，纪念去年底颁布戒严令一周令。路透社

尹锡悦去年底宣布戒严令，引发大批民众抗议，要求其下台。路透社

涉将国家机关据为己有 构成重大犯罪

独检组就尹锡悦涉嫌妨碍执行逮捕令要求判刑5年；就涉嫌侵犯国务委员审议权和议决权等权利、向外媒记者提供虚假资讯、毁灭加密手机相关证据要求判刑3年；就涉嫌事后补制戒严文件要求判刑2年。

独检组表示，尹锡悦为隐瞒自身犯罪行为并将其合理化，将国家机关据为己有，构成重大犯罪。