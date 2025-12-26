墨西哥长途巴士坠谷酿10死32伤 平安夜返乡度圣诞殒命

墨西哥东部韦拉克鲁斯州在平安夜（24日）发生长途巴士坠谷惨剧，造成至少10人死亡，32人受伤。许多乘客正要返乡过圣诞节，事故原因有待调查。

事发于克鲁斯州北部宗特孔马特兰地区，死者包括儿童，伤者已被送往医院救治。当地民防部门说，车祸现场是一处峡谷地带，涉事车辆为一辆客运巴士，载满乘客，从首都墨西哥城出发，目的地是韦拉克鲁斯州北部的奇孔特佩克市，讵料翻落182米深峡谷。

巴士翻覆后倒在山谷底部。X@TruthCrimeUpdat

长途巴士翻落山谷，四轮朝天。X@TruthCrimeUpdat

巴士翻覆倒在谷底

车祸现场的画面相当震撼，巴士翻覆后倒在山谷底部，救援人员努力接近受困的乘客。韦拉克鲁斯州政府表示，紧急救援人员整夜都在持续进行搜救与善后工作。

在紧急救援队、民防单位、医护人员与安全部队抵达前，当地居民就率先协助救援伤者。

发生车祸的奇孔特佩克市地区以山脉、河流与热带景观闻名。