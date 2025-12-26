Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

平安夜空难 | 非洲最高峰直升机坠毁5死 惨烈画面曝光

即时国际
更新时间：09:58 2025-12-26 HKT
发布时间：09:58 2025-12-26 HKT

非洲最高峰、位於坦桑尼亚东北部的吉力马札罗山（Kilimanjaro），平安夜惊传直升机坠毁事故，造成5人罹难，现场惨烈画面曝光，可见直升机残骸四散，冒出白烟，机身近乎全毁。事发时，涉事直升机正执行医疗救援任务。

吉力马札罗山海拔约6000米，每年吸引约5万游客造访，是知名旅游胜地，讵料平安夜却发生坠机惨剧，直升机在山上的巴拉富营地（Barafu Camp）附近坠毁。

吉力马札罗山高约6000米。新华社
正执行医疗飞行任务

根据坦桑尼亚当局，罹难者包括来自当地的导游和医生、2名捷克游客，以及津巴布韦飞行员。当时直升机正在执行医疗救援任务，但在24日下午约5时半，在海拔约4700米处坠毁，失事原因仍有待调查。

直升机残骸四散

现场画面可见，大批救援人员赶往失事地点，直升机残骸四散，冒出白烟。民航局指，目前仍不清楚坠机原因。

坦桑尼亚飞航事故频传，6月该国航空运输公司全被欧盟列入高风险名单，理由是「合格人员短缺、飞航作业与适航性的监管程序无效，以及未遵循国际安全标准」。

