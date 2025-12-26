Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

金正恩视察核动力潜艇建造

即时国际
更新时间：09:56 2025-12-26 HKT
发布时间：09:56 2025-12-26 HKT

北韩官方朝中社昨日报道，领导人金正恩到国内一处地点视察了核动力战略导弹潜艇的建设工程。他并指斥南韩的核潜艇开发计划加剧朝鲜半岛地区不稳定。

朝中社报道称，金正恩巡视并现场指导了排水量8700吨级核动力战略导弹潜艇的建造工作。据悉该款潜艇可发射地对空导弹。但北韩官方未说明金正恩视察的具体地点及日期。报道指，这项潜艇计划是北韩执政党推动的五大国防发展重点政策之一，旨在实现海军现代化。

金正恩说，在「当前世界绝非和平」的情势下，全力发展核能力及推动海军现代化是必要的。他还指称，南韩与美国达成协议推动核潜艇发展计划，将进一步加剧朝鲜半岛紧张局势，并对北韩的国家安全构成风险，逼使他必须采取行动。金正恩还提出有关海军武力改编和新部队成立的战略构想。

