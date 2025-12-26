视察核潜艇建造及军工企业 金正恩指示提升生产导弹能力 强化战争阻吓

北韩官方朝中社周五（26日）报道，最高领导人金正恩日前视察重要军工企业，指示提升导弹和炮弹的生产能力，表明北韩未来5年将持续发展导弹。他强调，国家的导弹与炮弹生产部门，对于战争阻吓力至关重要。分析认为，金正恩此举旨在提高精确打击能力，挑战美国和南韩，并在可能向俄罗斯出口武器之前进行测试。金正恩和女儿金主爱日前甫一同视察一艘排水量8700吨级核动力潜艇的建造工程，并监看长程地对空导弹试射。

金正恩在视察期间，现场指导主要军工企业的工作，并听取关于导弹及炮弹生产部门的今年度业绩和第4季度生产情况的汇报，强调根据将来的导弹及炮兵武力运用需求，上调明年生产目标，并进一步提高生产能力的必要性。

金正恩视察军工企业。法新社

金正恩指示军工企业提升导弹和炮弹的生产能力。美联社

金正恩（右一）在视察期间，现场指导主要军工企业的工作。法新社

未来5年续发展导弹

金正恩表示，为了满足对导弹及炮兵武力的潜在需求，需要按照劳动党第九次全国代表大会将做出的决定建造全新军工企业。报道指，金正恩已批准主要军工企业现代化的文件草案，这些文件将提交给预计2026年初召开的党代表大会，大会将制定北韩未来5年发展计划。

金正恩指出，导弹和炮弹生产部门为提高战争遏制力发挥最为重要的作用，有关部门应该彻底做好准备，以贯彻落实九大将提出的现代化及生产计划目标。

早前视察排水量8700吨级核潜艇

朝中社较早前报道，金正恩巡视并现场指导了排水量8700吨级核动力战略导弹潜艇的建造工作。据悉该款潜艇可发射地对空导弹。但北韩官方未说明金正恩视察的具体地点及日期。报道指，这项潜艇计划是北韩执政党推动的五大国防发展重点政策之一，旨在实现海军现代化。

或持续对俄出口武器

金正恩于今年6月携女儿金主爱视察军工企业，检查上半年炮弹生产及有关技术的现代化情况，始终强调提高导弹和炮弹产量的重要性。据推测，金正恩此访旨在总结并展示国防部门自八大以来取得的成果。

另值得关注的是，朝中社当天发布的图片中显示被称为朝版「伊斯坎德尔」的KN-23系列短程弹道导弹（SRBM）。据此推测，金正恩提及的所谓导弹和炮弹的「潜在需求」，或暗指对俄持续出口武器的可能性。