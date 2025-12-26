美强力球第2高彩金开出 一注独中141亿元

美国「强力球」（Powerball）彩票的史上第2高奖金于平安夜开出头奖，阿肯色州有幸运儿一注独中18.17亿美元（约141亿港元）彩金，结束长达3个月的头奖悬空局面。

根据强力球官方网站，本期头奖奖金因彩券销售踊跃而超出原先预期，一举成为美国史上第2高，同时也是今年强力球奖金最高的头奖。这一期头奖号码04、25、31、52、59，红球为19号。中彩者若选择一次性领取，可以抱走8亿3490万美元（64.9亿港元）。



强力球产品小组主席兼艾奥瓦州彩券公司行政总裁史卓恩透过官网表示：「恭喜最新一位强力球头奖得主！这真的是一份非比寻常、足以改变人生的奖赏。我们也要感谢所有参与这波头奖热潮的玩家，销售的每一张彩券都能为全国各地的公共计划与服务提供支持。」

本期头奖开出之前，强力球已经连续46期无人对中全部6个号码。强力球官方指出，上一次有人平安夜赢得头奖是在2011年。圣诞节当天则曾有4次开出头奖，最近一次是在2013年。