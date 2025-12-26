Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

白宫下令军方隔离委内瑞拉石油

即时国际
更新时间：09:33 2025-12-26 HKT
发布时间：09:33 2025-12-26 HKT

路透社引述美国官员说，白宫已下令美军在至少未来两个月内，将重点几乎全放在执行对委内瑞拉石油的「隔离」行动，显示华府目前更倾向使用经济而非军事手段施压卡拉卡斯当局。

相关新闻：美军向加勒比增派特战飞机和部队 对委内瑞拉施压

华府目前对委内瑞拉更倾向使用经济而非军事手段施压。美联社
华府目前对委内瑞拉更倾向使用经济而非军事手段施压。美联社

该匿名官员表示：「虽然军事选项仍旧存在，但重点是先透过实施制裁来施加经济压力，以达到白宫想要的结果。」特朗普尽管在公开场合上一直没有表明其对于委内瑞拉的确切目标为何，但他私下曾向委内瑞拉总统马杜罗施压，要求他流亡国。上述美官员并说：「迄今的努力已对马杜罗施加庞大压力，各界相信到了1月下旬，除非委国同意对美国大幅让步，否则将面临经济灾难。」

相关新闻：美军加勒比海连扣2船后 再追截第3艘油轮 扩大封锁委国石油出口

此外，美国海岸防卫队从21日开始持续追缉委内瑞拉「贝拉一号」油轮，但因兵力不足暂难扣押油轮，也被拒登船。据指海岸卫队正等待增援部队抵达，之后才可能再尝试登船。

