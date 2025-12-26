特治下「K型经济」 贫富差距扩大 圣诞商品大涨价 民众勒紧腰带

美国总统特朗普治下的经济正呈现「K型」结构，资产拥有阶层日益富裕，低收入家庭的生活水准却停滞甚至下降，且两者的差距正在扩大。这种两极分化现象威胁到共和党在明年中期选举的前景。今年圣诞节，关税引发的圣诞商品售价大幅上涨，不少普罗民众不得不缩减礼物清单。K型经济（K-shaped Economy）指的是经济发展中，不同社会阶层或产业出现严重分化现象，就像字母K一样，一部分（K字中向上走的那条线）持续繁荣增长，而另一部分（K字中向下那条线下行）则持续衰退或停滞不前，造成贫富差距和社会阶层间的对比日益扩大，富者越富，穷者越穷。

位于康涅狄格州的费尔菲尔德县是美国K型结构最明显的地区之一。县内的格林威治镇是「对冲基金重镇」，如AQR、Viking Global Investors和Lone Pine Capital等基金皆落户这区。2023年该市居民的平均收入为68.7万美元(529万港元)。但在同属该县的布里奇波特市，居民平均总收入仅为格林威治的十分一，只有7.05万美元。

削医疗食物券资助

这种差距近来越演越烈。共和党今年主打的立法成果《大而美法案》，反而令一些家庭过得更辛苦。这项由特朗普于7月签署的法案，一方面为富人减税，另一方面却削减联邦政府对Medicaid医疗补助计划和食物券计划SNAP的资助。

据国会预算办公室（CBO）估算，该法案将使收入最低的10%家庭每年损失约1600美元，而收入最高的10%家庭每年多赚1.2万美元。经济学家阿特沃特表示，自新冠疫情以来，金融市场屡创新高，美国最富裕阶层的财富一路飙升。但低收入家庭却举步维艰。亚特兰大联储银行数据显示，低收入工人的薪资增长最为缓慢，失业率已升至4.6%，创4年新高；关税、通胀，以及人工智能(AI)对就业市场造成的风险，都加剧了经济压力。

这种两极分化现象威胁到共和党在明年中期选举中的前景，也给特朗普的执政带来压力。贫富差距成为特朗普第二任总统任期内最大的难题。尽管他承诺控制物价，但近期的民调显示民众对经济状况并不满意。路透社/Ipsos本月中发布的民调显示特朗普的支持率跌至39%。

今年，许多人在选购圣诞礼物时遭遇「价格冲击」。圣诞商品售价大幅上涨，不少人不得不缩减礼物清单，还有人转而自制礼物或将二手物品重新包装后送出。 智库基础合作组织等机构近日联合发布报告说，今年很多受欢迎的节日礼物价格与去年相比平均上涨26%。今年圣诞季，美国居家和厨房用礼品价格同比上涨38%，电子产品价格涨幅为34%，衣服、鞋和配饰价格上涨20%，玩具和游戏产品涨价17%。报告说，为应对涨价，40%的家庭减少礼物购买数量，近三分一的人减少礼物赠送对象。