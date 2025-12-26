加州圣诞风暴 | 至少3死12万户停电 6县进紧急状态

美国加州广泛地区在圣诞节假期持续遭受强烈风暴袭击，截至圣诞节当天，已有至少3人死亡，12万户居民停电。加州政府已宣布6个县进入灾害紧急状态。

由于冬季风暴持续不断，加州各地不断出现与极端天气相关的伤亡报告。21日至24日，该州至少报告3人死亡，死因包括被海边大浪拍死、被困在城市内涝道路上淹死，以及被路边倒下大树砸死。

洛杉矶部分地区刷新雨量纪录

在南加州，洛杉矶部分地区平安夜创下日降雨量纪录，今年较早前遭受山火灾害的部分区域发生小规模泥石流；北加州地区24日夜间遭遇新一轮风暴，导致大范围断电和高速公路交通受阻，当地官员还警告山区有雪崩危险。

加州州长纽森宣布，6个县因遭遇多年来最强烈的假日风暴而进入紧急状态，以便州政府提供风暴应对援助。加州并已向多个沿海和南加州县部署紧急救援资源和第一线救援人员，加州国民警卫队也已待命。

大气河现象带来强烈风暴

他在新闻公报中说，一系列「大气河」天气给州内带来了强降雨和强风，「增加了洪水、山体滑坡、泥石流以及溪流和河流水位迅速上涨的风险」。

根据气象部门预报，加州几乎所有地区25日将面临强降雨风险，南加州中度强降雨风险将持续到26日，并可能导致山洪爆发。

「大气河」是大气中富含水汽的狭窄带状通道，可将低纬度地区的暖湿气流输送至中纬度，进而引发强降雨或降雪天气。

「大气河」在美国西海岸是常见现象，也是当地降雨的主要来源。