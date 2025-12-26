解密文件：911前普京曾警告拉登威胁 小布殊疑轻视错过挽救惨剧机会

美国「国家安全档案馆」（National Security Archive）于本周二（23日）公开了一批震撼性的解密文件，揭示了 2001 年至 2008 年间，时任美国总统小布殊与俄罗斯总统普京之间的机密会谈纪录。文件显示，普京在 911 恐怖袭击发生前，曾多次发出关于盖达组织首脑拉登的明确预警，甚至派出精锐特工协助美方，惟因美方保密工作松散及战略误判，不仅导致俄方情报网络瓦解，更错失了阻止世纪惨剧的机会。

普京曾被视为「战壕战友」 双方一度互信

这批应《资讯自由法》（FOIA）公开的机密逐字纪录，内容横跨2001年至2008年间，全属普京与小布希（George W. Bush）的会谈与通话全文。

解密文件指出，2001 年初美俄关系曾处于冷战后的「蜜月期」。双方当时以「反恐」为共同语言，普京积极寻求美方支持处理车臣问题，而小布殊则关注盖达组织的威胁。纪录显示，小布殊曾在私下对谈中，以极高评价形容普京：「你是我愿意一起躲在战壕里的那种人」（You're the type of guy I like to have in the foxhole with me），反映当时两国领袖存在高度的个人互信。

俄特工助CIA反遭泄密 普京苦心经营网络瓦解

然而，同年 6 月 16 日的一份热线逐字稿揭开了反恐合作背后的致命伤。普京在通话中向小布殊表示，俄方曾派出最精锐的情报人员与美国中情局（CIA）合作，成功追踪到阿富汗塔利班与拉登的动向。

令人震惊的是，由于相关行动细节外泄，导致俄方线人身分曝光，辛苦经营的情报网络在一夜之间瓦解。普京在对话中表现出极度担忧，直言俄方已失去对恐怖组织动向的掌握，并多次追问美方：「那塔利班与拉登该怎么办？」

面对普京的焦虑，解密纪录显示美方表现得异常淡定且自负。小布殊在回应中淡化了情报外泄的严重性，仅表示会交由时任副国务卿阿米塔吉处理。随后，小布殊迅速将话题带离反恐核心，转而谈论俄罗斯的新闻自由，以及如何透过北约东扩将民主带入俄罗斯。

讽刺的是，当时负责处理情报的阿米塔吉与时任 CIA 局长泰内特，后来在著名的「普拉姆泄密案」（Plame Affair）中声名狼藉，两人被指控曾泄露 CIA 秘密探员身分，印证了当年美方情报机构保密意识之薄弱，早已埋下祸根。

三个月后，911 事件爆发，普京的预言不幸言中。这批解密文件不仅重现了被忽略的警讯，亦映照出美俄关系的盛衰。双方由最初的「战壕伙伴」，因随后的伊拉克战争、颜色革命及北约持续东扩等争端，最终渐行渐远，重回对立局面。

这份文件的公开，让外界重新审视 21 世纪初地缘政治的重大转折点，以及如果当年美方能重视俄方的预警，历史是否会被改写。