瑞典圣诞日爆袭击酿1死2伤 20岁持刀疑犯遭警击毙

即时国际
更新时间：07:59 2025-12-26 HKT
发布时间：07:59 2025-12-26 HKT

瑞典东北部城市布登（Boden）在普天同庆的圣诞节当日惊传残酷血案。一名 20 多岁男子涉嫌在市中心一处住宅内持刀袭击他人，导致一名 55 岁女子不幸丧生，另有两人受伤送院。警方接报赶抵现场，在试图拘捕期间开枪击毙疑犯。当地警方正循谋杀及谋杀未遂方向展开深入调查。

住宅传尖叫声 警员当场轰毙凶徒

事发于当地时间 12 月 25 日中午时分。瑞典警方接获市民报案，指布登中心城区一处住宅发生严重伤人事件。据报有附近居民在事发前外出放狗，曾听到涉事单位内传出凄厉尖叫声，其爱犬更受惊发抖，未几即归于死寂。

警方发言人表示，当警员抵达现场试图制服及逮捕疑犯时，因现场出现突发状况（Critical Situation），两名警员决定向疑犯开枪。该名年约 20 多岁的男疑犯中弹后伤重不治，警方其后在室外发现一名 55 岁女子的遗体。

疑犯有犯罪记录 动机待查

据当地媒体《Aftonbladet》报道，疑犯具有犯罪记录，但目前尚未清楚他与受害者之间的关系，亦未透露涉案具体凶器。不过，有消息指凶徒当时是手持利刀行凶。案件除导致两名死者外，另有两名受伤者被紧急送往医院治理，目前伤势不明。

瑞典电视台引述警方消息指，初步相信案件不涉及其他在逃嫌疑人，公众安全亦不再面临后续危险。

由于事件中涉及警员开枪击毙市民，瑞典警方发言人安德森（Marie Andersson）强调，案件除了刑事调查外，特别调查部（Special Investigations Department）亦已即时介入，将按既定程序审核警员在行动中使用武力的合法性。

