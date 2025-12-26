加拿大修订港人「救生艇计划」门槛 一改动或助提早取得永居？

加拿大联邦移民部（IRCC）近日更新针对香港人的「救生艇」移民计划说明，修订 Stream B（工作经验类别）的申请门槛。当局正式取消以往每星期工时计算上限，改以累积总工时为准，这意味著工时较长的港人有望缩短等待时间，提早申请永久居留权（PR）。

删除每周工时上限 累积1560小时即达标

根据 IRCC 于 12 月 18 日更新的指引，原本要求申请人在递交申请前三年内，需累积至少 12 个月、每周最少 30 小时的全职工作经验。在最新修订中，当局删除了「每周 30 小时上限」及「须满 12 个月」的字眼，改为只要申请人在三年内累积满 1,560 小时的有薪工作时数，并曾持有加拿大工作签证最少一年，即符合资格。

分析指，旧政策下即使申请人每周工作超过 30 小时，多出的时数亦不会被计入移民门槛。修订后，若申请人每周工作 40 小时，额外的 10 小时将可全数拨入 1,560 小时的总数内。以此推算，工作时数较长的申请人最快可于抵达加拿大约 9 个月（39 周）后便满足工时要求，待持有工签满一年后即可递交永久居留申请。

是次改动被指亦对工时分布不平均的港人移民有利。部分持开放式工作签证（OWP）抵加的人士，初期可能面临揾工困难或只能从事兼职。新安排下，无论全职或兼职，只要累积总时数达标即可，为申请人提供了较大弹性，避免因初期工时不足而令整个申请周期大幅延迟。

此外，这项改动也解决了部分行业（如建筑、餐饮或创意产业）常见的季节性工时波动问题。只要申请人能证明在三年期内总受薪工作时数达 1,560 小时，其申请资格便不再受限于每月的特定工时指标。

团体反应审慎 忧未解积压问题

虽然政策细节放宽，但有港人关注团体对实际成效仍持审慎观望态度。有团体代表指出，虽然前端申请门槛降低，但目前 IRCC 审核永久居留申请的进度依然缓慢。若当局未能同时增加人手处理现有的积压个案（Backlog），港人即使能更早递交申请，最终获批永久居留权的时间可能依然遥遥无期。